Éstas son las predicciones para el martes 7 de junio de 2022.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Los obstáculos que encuentren frente a sus nuevas formas de encarar ciertas cosas que les pasan son válidos. Entender que todo es prueba, todo es ensayo, todo es una posibilidad en la vida. Los lazos familiares con mucha sensación de unión y fortaleza.

Momento de color: rosa.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Aprendan a no restringir las cosas que desean simplemente porque las sienten. No se puede gobernar con la mente todo, menos lo que sentimos. No olvidar que las cosas que sentimos hay que respetarlas y trabajarlas para crecer espiritualmente. Sensación de que están creciendo en el plano laboral. Esperanza.

Momento de color: ámbar.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

El espíritu bien alto para enfrentar una situación que no les agrada. Salen triunfantes. Los números no les cierran para realizar esa operación inmobiliaria. Esperen otra posibilidad. Cuando las cosas dicen no es porque hay otras que vendrán y dirán sí. Deberíamos tener esto en cuenta siempre.

Momento de color: marrón.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Guarden para ustedes ciertas cosas de sus vidas, o por lo menos sepan dónde depositan la confianza. Los merodeos en el amor no hablan de la claridad de las cosas, cuando es real todo es natural y sin vueltas. Hay que acostumbrarse a entender que no siempre podemos obtener de los demás lo que esperamos.



Momento de color: celeste.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Obtienen una primicia que los alegrará mucho y les facilitará realizar algo pendiente que no sabían cómo resolver. Dialoguen con sus parejas, pregunten y traten de ayudarse, están esperando de ustedes mayores demostraciones de afecto y compromiso. No alcanza con sentir hay que demostrar. Novedad inesperada.

Momento de color: carmesí.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Nervios ante los problemas que deben enfrentar en el día. No olviden que si bien el trabajo es algo muy importante no es lo más importante de la vida. No pongan el mismo contenido emocional en todo lo que viven. La vida es más fácil si nos proponemos interpretarla así. Pensar en cosas lindas, siempre.

Momento de color: azulino.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Acuerdos y noticias positivas para la fecha. Todo lo que tengan que cobrar o pagar estará bien aspectado. No renuncien a esa lucha interna que tienen con respecto a sus afectos, sacarán algo muy positivo. A veces tenemos que tocar el fondo de algunas cosas para poder revertirlas. Paz que se logra.

Momento de color: verde agua.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

No presupongan mal con respecto a esas personas que tienen deudas de diferentes tenores con ustedes. El amor estará a pleno, no posterguen los buenos momentos. Es difícil, pero siempre es conveniente esperar para reaccionar ante algo, no desgastemos el sistema nervioso.

Momento de color: turquesa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Acierta en pensamientos y razonamientos importantes que les traerán expectativas favorables. Obtienen beneficios que esperaban desde hace tiempo y que suponían perdidos. Reciben orientación que estaban buscando. Hay días que son claves, que nos enseñan más que otros. Satisfacción interna.

Momento de color: anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Los temores que tienen en sus fueros íntimos deberían revisarlos y atemperarlos. Hay una mejoría en el plano afectivo que los incentivará a seguir luchando por descartar los problemas del pasado reciente. Una cosa corrige a la otra, una cosa trae a la otra, siempre hay posibilidades.

Momento de color: verde oscuro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Advertencia que llega a tiempo junto a movimientos que les facilitarán solucionar problemas con las finanzas. Los avances en el área laboral no son muy lejanos, estén atentos a la posibilidad sin olvidar la realidad actual. Las oportunidades a veces se presentan sin esperarlas.

Momento de color: uva.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Jornada intensa en el área de las actividades, verán que hay ciertos movimientos que traen expectativas. Todos tenemos cosas buenas y otras que a la vista de los demás pueden no serlo, el punto es comprender, aceptar y proponerse funcionar por el bien de todos. Amor con intensidad.

Momento de color: frutilla.