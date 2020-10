Éstas son las predicciones para el martes 6 de octubre de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Nuevas vinculaciones con personas que podrían abrir caminos en el área de las actividades. Presten atención y no crean en todo lo que escuchan. A veces las personas exageran o prometen cosas que después no son tal dijeron. Ajuste en la dieta, cuídense.



Momento: de color azul marino.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Respuestas que llegan y les producen sonrisas de alivio. Podrían hoy firmar contratos o arreglos favorables. El amor con cierto aire de duda. Saber que una cosa es dudar y otra es no querer. Hay que separar lo que se siente de lo que nos molesta.



Momento: de color cerceta.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Comprensión de ciertas actitudes a cambiar. En el área laboral siempre hay presiones o molestias, buscar la mejor forma de pasarla sin altibajos, es necesario e inteligente. El amor con paciencia y comprensión, en miras de tranquilizarse.



Momento: de color violeta.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Causas emocionales que hoy pueden afectar las relaciones laborales. Busquen consolidar vínculos y no complicarse con sospechas o con creer cosas que no comprueban. Cuando nos confundimos, tratar de manera objetiva o desde afuera, ayuda.



Momento: de color ámbar.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Algunos retoques o cambios en el ámbito laboral que proyecta de manera positiva las expectativas. Asuman que las cosas son paso a paso, descarten la ansiedad y sepan esperar. Miran con otros ojos a sus parejas. Dulzura y calidez.



Momento: de color manzana roja.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Eventualidades que pueden surgir en un día algo complicado y con mucho movimiento en el área de las actividades. Perspicacia en el plano familiar, a tiempo manifiestan conceptos y posturas frente a los problemas que ayudarán a solucionarse.



Momento: de color mandarina.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Capacidad y entusiasmo en las tareas sobre todo aquellos que recién comienzan o cambian de actividad. Logran verse cumplir promesas que los ayudaría en el área financiera. El amor reencontrándose y logrando equilibrar las parejas.



Momento: de color rosa fuerte.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Importante seguir con el ímpetu que los caracteriza escorpianos. Día de satisfacción y expectativas especiales. En el amor estaría muy acertado tratar de pasarla bien juntos merecen una distracción para ambos. La rutina nos lleva a veces a olvidarnos de nuestros gustos.



Momento: de color cereza.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Hostilidad en el área de las actividades. Procuren a tiempo poder entablar conversaciones y acordar soluciones. Se introducen posibilidades nuevas para que consideren. Amor con primordial protagonismo en este día de propuestas.



Momento: de color carmesí.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Día en el que podrían sentirse presionados por cuestiones laborales. No se apresuren en la toma de decisiones, analicen y manifiesten. Traten de vencer los miedos en el plano afectivo, vayan paso a paso sin temores. Autoconocimiento.



Momento: de color verde puro.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos apunten hoy a sentir que pueden acercarse a la realización de sus deseos. Confianza y decisión figuras clave para lograr las cosas. El amor con personas nuevas que llegan y otras que se van. Encaminen y administren sus gastos fijos.



Momento: de color naranja metálico.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos cierta displicencia y vacilación en analizar las posibilidades de cambios en el plano laboral. No desistan de sus proyectos propios, quieran lo que pretenden lograr, declárense capaces de triunfar en la vida. Amor propio. Crecimiento.



Momento: de color arándano.