Éstas son las predicciones para el martes 4 de agosto de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos martes fuerte con algunas discusiones en el área de las actividades que podrían acarrearles algunos problemas. Respiren y procuren relajar. Los nervios no aportan soluciones. Revisen lo que comen y hagan un poco de dieta.



Momento: de color uva.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Día con sensación de recompensa al recibir noticias promisorias en el área laboral. Los campos de crecimiento se acrecientan en posibilidades. El amor de estos sensoriales nativos con muchas ansias y necesidades de poder sentir mayor aproximación.



Momento: de color canela.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Pensadores del Zodíaco hoy sentirán ganas de poder lograr independencia en el plano de las actividades. No se atolondren y vayan paso a paso, averigüen, comparen, piensen. Hay situaciones en el plano afectivo a las que deberían prestarles atención.



Momento: de color bígaro.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Buscan y formulan preguntas que quizás no tengan respuestas. Las cosas que ocurren en las familias a veces son complicadas, hagan su aporte sano y faciliten las soluciones. Relajen lo suficiente como para poder conciliar el sueño cada noche.



Momento: de color menta.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos a veces esperamos que los demás procedan como nuestra conciencia nos dicta, pero no es así. Virtual día para terminar asuntos pendientes de papeles o realizar firmas importantes. El amor con alegrías y momentos agradables.

Momento: de color pimiento verde.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Hay problemas que van a ir solucionándose, calmen la ansiedad y dejen que el tiempo acomode las cosas. Hoy novedades en el ámbito de las finanzas con cierto alivio y posibilidades nuevas. El corazón con sensación de hastío, busquen la mejor parte del otro.



Momento: de color celeste.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



No hagan cálculos sobre resultados, sepan esperar con tranquilidad e ir viendo sobre la marcha en el plano económico. Los nervios en este día hay que frenarlos sabiendo ustedes hacerlo a través de respiraciones profundas y ejercicios mentales.



Momento: de color kiwi.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



De la mano de alguien con quien tiene mucho afecto, podrán solucionar un problema. Los momentos del día con cierta incertidumbre sobre qué hacer en el plano financiero. No sería un día para decisiones importantes. Piensen bien, hay tiempo.



Momento: de color blanco.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos traten de hablar en privado con quienes tienen conflictos. Los comentarios con personas ajenas sirven sólo para que deje de ser respetuoso el vínculo. No siempre la confianza da los frutos esperados. El amor con algo de distancia o rispidez.



Momento: de color mora.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Asimilación de algunas lecciones de vida que viven. Asumir las situaciones o la realidad no es difícil para este signo tan racional. Búsqueda de paz y de horizontes diferentes que les darán gran incentivo y alegría de vivir. Renovación, superación.



Momento: de color lila.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Sobre la marcha resolverán algunos inconvenientes e imprevistos. Todo apuntaría hacia una solución rápida. Son momentos especiales para los corazones acuarianos. Sienten necesidades más profundas, ganas de aspirar a concreciones y compromisos.



Momento: de color sabayón.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los cambios en el plano de las actividades podrían llegar. No teman ni den permiso a la desesperación, la realidad es muy distinta de sus miedos. El amor con compromiso y con planes importantes. Día conectado con las cosas profundas.



Momento: de color púrpura.