Éstas son las predicciones para el martes 30 de marzo de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Gran día para encuentros, reuniones, diálogos profundos y concordancia. Habría una vuelta para algunos arianos enamorados que esperan esta oportunidad. Cuidar la integridad y darse su lugar, es menester, sobre todo cuando ya se vivenciaron cosas con esa persona. Revisión, amor propio.



Momento: de color esmeralda.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Quizás un día con ciertos altibajos emocionales que les darían la señal demostrativa de que hay cosas que llegan a su fin. A la vez día de buen comienzo en lo laboral con muy buenas perspectivas en el plano financiero. Soluciones necesarias que van llegando a tiempo. No desesperar.



Momento: de color lima.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Jornada plena en los afectos, con visitas inesperadas o encuentros casuales que les darán sensación de alegría. Buen comienzo para aquellos que emprenden un trabajo. Verán posibilidades de demostrar sus talentos e inteligencia mercuriana. Salud que necesita un poco más de ejercicio.



Momento: de color vino tinto.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Hoy la inspiración los llevará a tratar de mostrar y demostrar sus obras. Valor e ímpetu necesarios, a la hora de tratar de lograr que el otro vea y reconozca nuestros talentos. A no quedarse cancerianos. Momento ideal para las parejas que disfrutan de armonía y bienestar tan vitales para ustedes.



Momento: de color aguamarina.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Día agotador que sólo un regido por el Sol como lo es el nativo de Leo, puede terminar sin cansancio. Traten de no postergar lo que tienen que hacer sin opción aún sin tiempo. Busquen en la noche distraerse y relajar, podría haber invitaciones o salidas pautadas que les haría bien disfrutarlas.



Momento: de color dorado.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Algunos virginianos con viajes repentinos por razones laborales que serán exitosos. Vacilación en el plano afectivo que los llevará a decidir tomarse una tregua. Aprender que las cosas pueden tener tonos intermedios y no blanco o negro. Sentir es natural, no pongan frenos intelectuales.



Momento: de color verde bosque.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Día en el que el dudar puede llegar a jugarles una mala jugada. Libra tiene que trabajar internamente la toma de decisiones sin vacilar. Hay cosas que se sienten desde adentro, adelante, a considerarse apto. Las actividades con intensidad y a la vez con tranquilidad. Placer al hacer lo que les gusta.



Momento: de color celeste cielo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Verán llegar a alguien que esperaban, pero es posible que ya su interés no sea el mismo. Nada es porque sí. Buena jornada en el plano laboral, sin altibajos ni contratiempos. Ir al médico debe ser parte de la rutina de vida. Escorpianos postergar las obligaciones con uno mismo es no respetarse. Cuídense.



Momento: de color cian.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Pensar antes de aceptar propuestas sería lo acertado. Demasiado ideal despierta dudas o sospechas. Traten de replantearse hacia dónde quieren ir en su relación de pareja. Ver la realidad no siempre coincide con lo que se desea, a no engañarse y apuntar más alto en las pretensiones.



Momento: de color azul acero.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Es una buena jornada para firmas, acuerdos, nuevos puntos de partida y situaciones judiciales. Protección de alguien que los aprecia mucho, verán y sentirán el respaldo sincero. El corazón muy acompañado y quizás para algunos queriendo formalizar. Dense tiempo para la toma de decisiones.



Momento: de color rosado.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Habilidad e inteligencia para resolver situaciones en el área laboral. Mayor responsabilidad repentina que deberán afrontar sin atropellarse. Es probable que en la familia surjan inconvenientes, del que saldrán airosos. Saber que es normal que haya problemas en la vida y que todo es válido para crecer.



Momento: de color rojo claro.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los piscianos con cansancio y quizás algo distraídos. No somos robots. Salud que necesita más tranquilidad. Poder dejar en manos de otros algunas responsabilidades, les hará sentir mayor y sano alivio. Poder delegar y confiar en otros es parte importante del crecimiento humano. Respuestas que llegan.



Momento: de color morado.