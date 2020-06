Éstas son las predicciones para el martes 30 de junio de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos martes brillante en el plano de las actividades. Suman posibilidades de crecimiento en este momento tan especial. Cuando concebimos las cosas como imposibles nos alejamos de poder plasmarlas. Amor con plenitud.



Momento: de color oro.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



La quietud no es la opción cuando tenemos necesidad de obtener resultados. Pensar de manera negativa sólo nos da más negatividad y no es la opción. Aireen sus mentes, saquen a luz los talentos y proyecten a futuro. Amor con buen semblante.



Momento: de color castaño.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



La porfía en el amor sólo otorga más ofuscación y falta de armonía. Permitan al otro ser el que es, en todo caso será y sentirá lo que su corazón dicte. Actividades con alguna lentitud o inconvenientes que sortear. Son tiempos algo complicados.



Momento: de color magenta.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos no caigan en la pérdida de valoración propia. La conexión tiene que ser siempre con las posibilidades que tenemos de realizar las cosas y la aspiración a superarnos o mejorar. En el amor no son aconsejables los remordimientos, pasado pisado.



Momento: de color durazno.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



La exagerada manera de pensar en alguien o la dramatizada pretensión puede llevarnos a situaciones desagradables que coartan nuestra sana manera de amar. Replanteen su modo de relacionarse, busquen las causas. Tiempos de crecimiento.



Momento: de color azabache.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Lo mínimo a veces alcanza, lo máximo siempre puede agotar incluso hastiar, generar algunas sensaciones no siempre placenteras. La búsqueda de crecimiento tiene siempre su encanto, la obsesión sólo aporta nerviosismo y desequilibrio.



Momento: de color añil.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos el sol sale siempre, la vida no es corta, cada minuto es una enorme posibilidad de hacer, la intensidad es de acuerdo a la medida que pongamos. Levanten el ánimo y estén tranquilos. Todo llega, todo está contemplado y amparado.



Momento: de color rosa.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Las cosas se encaminan y se van encajando de manera ordenada. Sólo hay que comprender que los tiempos no los manejamos nosotros y que podemos dejar ese misterio en manos de Dios-Universo. Llamados importantes que los alientan a seguir.



Momento: de color esmeralda.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Hoy con un día calmo, la energía marciana bien aplicada para firmas, contratos, conferencias a distancia o arreglos. Sin discusiones en el hogar sentirán que ese es el mejor camino. A veces hay quienes se acomodan en la disputa permanente.



Momento: de color uva.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Buen día con mucho incentivo por parte de personas con las que comparte la actividad laboral. Sienten orgullo por sus aportes y muchas ganas de seguir dando. Las parejas en un día con ciertas palabras a pronunciar que les harán bien.



Momento: de color crema.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos las pistas están iluminadas, resta que ustedes se animen a plasmar sus conocimientos o afirmar sus proyectos. Cosas que salen muy bien hoy. En el amor insistan en no olvidar sentarse a escuchar al otro. Saber lo que el otro quiere y respetarlo.



Momento: de color menta.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos ultra intuitivo día para estos nativos naturalmente psíquicos, pueden hoy aprovechar para poner en orden sus pensamientos o sensaciones a veces confusas o que los angustian. Dejen de lado los temores y liberen la frescura natural.



Momento: de color naranja.