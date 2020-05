Éstas son las predicciones para el martes 19 de mayo de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sin tanta ansiedad los arianos en este viernes logran resolver asuntos con papeles. Etapas negativas en el plano sentimental que podrían darse por terminadas, incluidas situaciones con familiares. Salud con equilibrio emocional tan necesario en estos tiempos.



Momento: de color plata.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Una jornada muy bien aspectada para inicios de tareas o nuevas etapas laborales. Los taurinos se prueban en nuevas actividades con las que se sentirán muy cómodos y alegres. Relajación y ansiedad. Corazones con cierta sensación de alivio con mayor diálogo.



Momento: de color turquesa.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Muy interesante jornada para hacer lo que bien saben hacer los geminianos que es investigar, buscar, bucear en las realidades. Logran lucir su intelecto aún a distancia. Los corazones algo versátiles buscando equilibrar y acomodarse.



Momento: de color salmón.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



No se sorprendan si hoy reciben llamados esperados que les indique que hay nuevas posibilidades en el plano laboral. Cancerianos que sienten la pertenencia y no separan las emociones de sus actividades, tendrán un día oportuno para proponer o plantear lo que les pasa.



Momento: de color maíz.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



A veces confiamos nuestras cosas a oídos que no aprecian este gesto de confianza, no todos están dispuestos a guardar silencio o a ayudarnos, presten atención. La actividad laboral impecable con aciertos y reconocimientos. Novedades para los que estén inactivos.



Momento: de color lima.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Vivencias intensas en el área de las actividades, verán algunas contradicciones que los alterarán. Llamen y planteen. Traten de no afectarse tanto y aplicar esa capacidad de razonamiento que los caracteriza. Amor en armonía, disfruten.



Momento: de color verde palta.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Impactante momento para pedir, dialogar, aclarar, lograr mejoras y exponer sus deseos en el plano familiar. La lógica y el discernimiento les darán hoy a los sensibles librianos, una ventaja especial en el área de las actividades con proyecto a futuro. Algarabía.



Momento: de color fucsia.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Las horas de este día para aprovechar y realizar trámites que quedan pendientes que puedan realizar desde casa. Actualizarse emocionalmente y poder soltar situaciones que los angustiaron tendría que ser un propósito necesario. Salud encaminada y mejor.



Momento: de color cobre.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día algo agitado para los enérgicos sagitarianos, verán algunas eventualidades que los llevará a toma de decisiones, sobre todo las finanzas con gastos para revisar. El amor de los arqueros bastante estabilizado y con proyectos.



Momento: de color amarillo fuerte.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas con mucho entusiasmo y empuje tienen un día que trae posibilidades de resolver cuestiones que los preocupan. Alternativa para planificar nuevos modos de encarar los problemas, ayuda mutua en las familias que los integran más.



Momento: de color verde oliva.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Los acuarianos con mucha percepción tienen un día con logros en el plano de las actividades con posibilidades de sumar mayor responsabilidad para lucir sus talentos creativos. El esfuerzo también desde casa da sus frutos. Amor a pleno con entusiasmo.



Momento: de color crema.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos hoy un día sensible para planteos o para exponer sus pretensiones. Pónganse en contexto con la realidad y relajen. Hay posibilidades en el plano afectivo de recomponer o establecer una actitud más contemplativa y con más diálogo.



Momento: de color verde agua.