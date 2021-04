Éstas son las predicciones para el martes 13 de abril de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Verían la solución de algunas cuestiones laborales en el marco de una buena conversación con quienes corresponde. Ameritaría pedir disculpas a personas del entorno familiar. A veces decimos cosas ofensivas que lejos están de ser ciertas. Medirse hace bien a uno mismo también. Concilien.



Momento: de color colorado.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Un día para replanteos internos y ver de qué modo preferimos sinceramente encarar la vida afectiva. Motivaciones e ilusiones que a veces lastiman y no decimos nada. Siempre es mejor la opción de pronunciarse y de mostrarse tal cual se es. Trabajo con calma y descansado.



Momento: de color añil.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Hoy es una jornada bastante completa en el plano laboral en la que verán avances y consolidaciones. Con sensación satisfactoria y aliviada recuperan tranquilidad. Se estabilizan las cuentas luego de sentarse a analizar los gastos y las deudas que se suponían mayores. Alivio que llega.



Momento: de color escarlata.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Sin mediar ni medir distancias, los cancerianos hoy se sinceran ante personas con las que guardan cierto resquemor o con quienes alguna vez tuvieron algún problema. Alivia y libera, poder aclarar sin ofender y acostumbrarse a funcionar desde el Amor. Finanzas más equilibradas.



Momento: de color verde mar.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Muchas veces la sensación que nos da transitar un día complicado, es de hartazgo. Levanten el ánimo leoninos y dispónganse a hacer o decir con otro ímpetu las cosas. Energía les sobra. Apunten a dedicar tiempos a lo afectivo. El equilibrio y uso de las energías positivas, nos otorgan mejorías.



Momento: de color azul petróleo.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los virginianos estarían con un día algo complicado, por inconvenientes inesperados en el área de las actividades. Probarán su paciencia y saldrán raudamente de cada situación. Al terminar la jornada laboral, dispónganse a hacer algo que los distienda o distraiga. Cada cosa en su lugar.



Momento: de color malva.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Sin variaciones ante las expectativas en el plano afectivo, traten de distraerse y de diferenciar la obsesión del amor verdadero. El amor debe liberar, hacer sentirse feliz, acompañados, comprendidos y respetados. Busquen eso soñadores del Zodíaco. Las actividades muy positivas hoy.



Momento: de color rosa tenue.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Muy interesante jornada en la que se logran cosas esperadas en varios planos de la vida incluida la salud. Traten de no dispersarse y prestar atención en el trabajo, lo demás mencionado, los ayudará mucho. Interesante día para entrevistas o reuniones laborales. Serenidad y ecuanimidad.



Momento: de color menta.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Cierta inquietud al no recibir llamados o respuestas esperadas. Aprendizaje que aun habiendo sido muy sentido, deja elevación anímica para los espirituales sagitarianos, completos en su haber, energía y mística. Las probabilidades económicas de mejora estarían presentes. Novedad.



Momento: de color blanco puro.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sabrán en esta jornada muchos capricornianos sus destinos nuevos laborales. Se aproximan cambios interesantes y desafíos novedosos. Las cabritas en estado de amor pleno buscan afianzar más los lazos, tomándose muy en serio lo que sienten o desean lograr. Incluso entre amigos.



Momento: de color negro azabache.



ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Hay un tramo que los agotará en esta jornada bastante completa en el área de las actividades. Acuarianos traten de modelar o moderar sus ansias, los nervios sólo lastiman los momentos y el cuerpo físico. Meditación, respirar, sentarse un rato a sólo mirar por la ventana. Relajación.



Momento: de color ocre.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Algarabía, muchos piscianos terminan ciclos que van de estudios o inicios en trabajos nuevos, a cambio de rumbo para algunos. Logran mejorías y avances en el plano afectivo, sueñan con una familia cuidada y lo logran. Es ésta una jornada con energías renovadas y satisfacción a pleno.



Momento: de color dorado.