Éstas son las predicciones para el lunes 3 de mayo de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Un comienzo que los llena de alegría. Las perspectivas laborales tendrán un ingrediente positivo a partir de una conversación con promesa a futuro. Trámites que deben hacer en esta jornada muy propicia para efectuar todo lo relacionado a papeles en la vía que puedan hacerlo. Hoy traten de ver lo que no vemos de lo cotidiano, festejar las cosas simples, sostenerlas en el ánimo.



Momento de color: amarillo oro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Hay alguna sensación de nostalgia con respecto a cuestiones del pasado. Disminuyan la preocupación o desesperación por lo económico. Todo siempre tiene solución. Cuídense de generar comentarios innecesarios en la familia, en la convivencia. En el plano afectivo la aceptación de la realidad y la esperanza debieran ser el motor.



Momento de color: anaranjado.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Encuadren diferente con respecto a situación afectiva, hablen desde otro lado, sin la feroz confrontación. Solucionan algo importante en el plano laboral que los beneficiará a futuro. Punto de partida y posibilidades económicas que esperaban podrían definirse hoy. Aprendan a buscar soluciones y no a quedarse en la angustia.



Momento de color: rojo metálico.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



No se manejen desde las emociones en el plano laboral, aprendan a separar las cosas. Les sirve una conversación que mantienen con alguien, pero las cosas no se modifican al punto que esperan, pero hay avances. Lucidez y tolerancia. Hoy siéntense a pensar y buscar rescatar lo positivo siempre.



Momento de color: verde.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



La jornada les trae recuerdos importantes que los marcaron en el plano afectivo. No posterguen sus inquietudes en lo personal. Avance interesante en las cosas relacionadas con áreas creativas que les darían una perspectiva nueva en lo laboral. Distinguir el valor de la experiencia y aplicarla en lo que hacemos nos da energía positiva para seguir y creer en nosotros mismos.



Momento de color: magenta.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Una posibilidad nueva a partir de una conversación telefónica. No limiten la capacidad por los miedos, aprendan a ser más positivos con ustedes mismos y verán que las cosas son más fáciles de enfrentar. Los momentos buenos de la pareja podrían revivirse en este día con carga emotiva alentadora. Respetarse para poder respetar y lograr ser más simple.



Momento de color: lavanda.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Una verdadera situación de confusión en el plano de las actividades. Traten de resolver sin poner tanta emoción, librianos hay que trabajar eso internamente. Progreso en la familia. Amigos los alientan a seguir en un vínculo que vuelve del pasado y que había sido trunco por equivocación propia, pero sepan pensar bien y esperen a que se pueda. Aprender a separar las cosas, asumirlas y buscar resolverlas.



Momento de color: celeste claro.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Los problemas del corazón se alivian, tocan sus almas y recogen lo mejor de cada uno en las parejas, luz en el camino. La posibilidad laboral vendría de la mano de un amigo, sepan esperar al momento justo. A veces debemos dejar que las cosas se desencadenen aún cuando creemos que no serían posibles. Háganse el rato para poder meditar o hacer algo que les guste en casa.



Momento de color: añil.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Un impulso nuevo en el aspecto laboral, estarán motivados para crear cosas en ese área. Los inconvenientes que los tienen preocupados en el plano familiar se clarifican. La flexibilidad en el pensamiento, aún teniendo firmes las convicciones, siempre ayuda a la relación humana y a la convivencia.



Momento de color: rosa.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Todo apuntaría a que las dudas que tienen en el área afectiva se aclaren. No expresen dolor ante quienes están sufriendo, pongan su gota positiva, denles sus palabras de aliento y fortaleza. La búsqueda en el plano laboral les dará frutos esperados. Traten de aceptar cuando la realidad no es como ustedes piensan o calculan. La aceptación es evolución.



Momento de color: verde musgo.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Deberán asumir el sacrificio que implica tener el éxito que esperan. A veces debemos ceder en cosas que nos duelen o tocan nuestro orgullo. La convivencia tiene matices y hay que saber cómo manejarlos. Todo irá bien. El corazón más sensibilizado en este día inspirado los hará demostrar sin dudar su sentir. Las cosas que se hacen por amor siempre son positivas. Adelante.



Momento de color: blanco.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



No corrijan por el momento la aspiración respecto al plan laboral. Tiempo al tiempo tal el dicho. La intuición y la creatividad se conjugan muy bien. No dejen pasar por alto las emisiones sutiles de sus parejas. Bello el amor y sus recovecos. Adelante. Aprovechar los impulsos internos, escucharnos, conocernos. Capacidades especiales de los piscianos.



Momento de color: lila.