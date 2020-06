Éstas son las predicciones para el lunes 29 de junio de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos a preparar el equilibrio en esta jornada algo complicada por asuntos de papeles. Revisen bien lo que tienen en mente y concienticen que los inconvenientes son parte de las cosas que pasan. Amor con reminiscencias del pasado.



Momento: de color café.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



El mal humor siempre interfiere en el buen desempeño del día. Pongan una energía más saludable en sus pensamientos y accionen desde la tranquilidad. Momento decisivo en el plano de las actividades, podría haber cambios.



Momento: de color rojizo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos cierta añoranza de situaciones más placenteras del pasado les invade los pensamientos. Modifiquen ese caudal de energía llevándolo a expectativas de presente y futuro. Siempre hay mejorías en la vida, convénzanse.



Momento: de color lila.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Sin duda un lunes regido por su propio regente la Luna que les dará una inspiración más profunda para poder tomar decisiones más claramente. Papeles, firmas o respuestas a propuestas estarán hoy en su punto de resolución. Anímense a más en el amor.



Momento: de color plateado.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos día intuitivo con algo de melancolía que cederá a lo largo de la jornada a través de llamados repletos de cariño por parte de personas de su haber afectivo. Respuestas sobre finanzas con situaciones que resolver. Mantengan el equilibrio.



Momento: de color amarillo fuerte.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos notarán nuevos movimientos en el área de las actividades que los harán pensar en promover cambios o apuntar hacia otros rumbos, siendo esto algo difícil para la estructura sólida que los caracteriza. Día de planteos.



Momento: de color blanco.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos sensación de bienestar en este lunes muy apto para gestiones, papeleo o llamados que los suplanten. No pierdan el tiempo pensando en personas que no les aportan cosas positivas a sus vidas. Cada uno en su ruta, todos merecemos estar en paz.



Momento: de color coral.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos hoy procuren atenuar los impulsos potentes que muchas veces salen sin filtrar la energía. Cuiden las palabras sobre todo en el plano de las actividades. Principios bien aspectados con algo de lentitud pero con posibilidades de crecimiento.



Momento: de color amaranto.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Arqueritos apunten bien sus arcos y flechas para responder a las propuestas que tienen en el campo de las actividades. Día bastante clave en asuntos financieros también. Lograrían terminar con una preocupación de larga data.



Momento: de color azul ultramar.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas sin ánimos o con alguna tendencia a desplomarse. Si bien no es malo conectarse con las tristezas y no negarlas, es mejor buscar las soluciones o apelar al cuidado de la integridad personal. La opción de relajar y seguir adelante.



Momento: de color manzana verde.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos luces de esperanza con proyectos nuevos o ideas que finalmente podrán plasmarse. Trabajen arduo y pongan toda su creatividad que es alta. El amor más calmo, con mayor apertura y originalidad bien conjugadas con el otro.



Momento: de color azul estridente.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos dejen de lado la sospecha respecto a sus parejas, trabajen en descubrir y tener presente que a veces hay tendencia a obsesionarse con cosas inexistentes. Cada uno es responsable de sus actos, suelten la responsabilidad que le toque al otro.



Momento: de color rojo.