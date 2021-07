Éstas son las predicciones para el lunes 26 de julio de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día con nuevos desafíos en lo personal. Aparecen personas influyentes que generarían progresos en sus vidas laborales. Día para no quedarse quietos y llevar a cabo las cosas que quedan pendientes hacer y buscar hacer. Decisiones, crecimiento.



Momento: de color oro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



El pago de las cosas que debemos es importante, hace bien internamente porque sentimos que cumplimos. Hoy sería un día con esas posibilidades. Mejora en el plano financiero con cierta eventual propuesta que les interesará.



Momento: de color café.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos llegar al punto de encuentro con las personas con quienes conviven a diario, es importante. Es este día uno de esos que ocurren en la vida que nos repletan de buenas cosas. Amor viento en popa, ilusiones que se concretan.



Momento: de color coral.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Sean sutiles a la hora de plantear sus conceptos y abran un poco más sus mentes ante los demás. Cancerianos procuren reconocer cuando se equivocan, condición que les cuesta admitir y eso tiene consecuencias. Amor con algo de aspereza.



Momento: de color granate.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Las cosas se logran desde el esfuerzo y la convicción. Leoninos, no flaqueen ante noticias que no serían las esperadas. Busquen resolver sobre la marcha las cosas que se presenten en este día algo complicado. Las aspiraciones sin angustia.



Momento: de color azabache.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los roles familiares deben ser respetados y buscar no invadir. Esquiven confrontar en el área laboral en un día algo álgido y con ánimos salpicados. Distiendan sus mentes y cuerpos, dense algún gustito y respiren profundo. Todo pasa.



Momento: de color rojo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



La pureza del alma muchas veces no es captada por los demás. Aprender a ser más seguros de sí y poder no esperar la aprobación constante del otro. Importa el rumbo decidido, más allá del pensamiento ajeno. Crecimiento.



Momento: de color oro.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Busquen equilibrarse emocionalmente y poder darle un grado de expectativa a las cosas que esperan que ocurran. Posterguen diálogos importantes si no están seguros de querer tenerlos. El compromiso siempre es primero con uno mismo.



Momento: de color añil.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos día muy apto para entrevistas o respuestas importantes en todos los ámbitos. Firmas, concreciones y aportes interesantes que les permiten cerrar capítulos y proyectarse a cosas nuevas. Amor en progreso, paciencia y comprensión.



Momento: de color verde puro.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



La amabilidad no implica posibilidad. Sepan distinguir que a veces no hay coincidencias en el plano afectivo. Abran sus mentes ante nuevos desafíos que serían posibles en el plano de las actividades. Impulso hacia la acción positiva.



Momento: de color zanahoria.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Revisen su modo de reaccionar ante las cosas que no se les dan. Otorguen a la vida la posibilidad constante de poder cambiar las cosas o que aparezcan otras nuevas. El amor con mucha alegría, busquen apoyarse en quienes los aman.



Momento: de color ocre.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Distinta energía en esta jornada con mucha actividad. Sienten piscianos que logran objetivos que les parecían difíciles o con mucha distancia. Las concreciones hacen bien al espíritu, tener ambición no es negativo, mientras que no desesperemos.



Momento: de color crema.