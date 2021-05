Éstas son las predicciones para el lunes 24 de mayo de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Adicional situación en el plano de las actividades, verán que es menester resolver algunas cuestiones. Lunes algo complicado pero para ponerle la mejor cara. Las familias con arianos tendrán noticias alentadoras y alegres, embarazos, nacimientos, amor.



Momento: de color rosa.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Momento para pensar en tácticas o maneras diferentes para afrontar los inconvenientes en el plano financiero. Tauro sabe cómo ordenarse, no desesperen ni permitan obnubilarse y concéntrense en los objetivos. El amor con música y armonía.



Momento: de color amaretto.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos con algo de stress quizás tengan sensación de hastío y de ganas de largar todo. Son esos estremecimientos que a veces pasan, pero la idea es completamente distinta. Sientan en sus hombros no peso, sino alegría de poder cambiar las cosas.



Momento: de color verde puro.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos asumir las responsabilidades es parte del crecimiento. En cada acción demostramos cómo y quiénes somos, por eso aporten tranquilos sus conceptos y necesidades. Hay explicaciones que no siempre podemos recibir ni pedir. Suelten el dolor.



Momento: de color sol.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Construyan no obstruyan. Saber que no siempre tenemos razón ni las cosas se dan exactamente como pretendemos, pero estar abiertos y tener una actitud para facilitar las cosas, es muy importante. Estén atentos a llamados, podrían ayudar.



Momento: de color anaranjado.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Mercurianos hoy con mucha iluminación intelectual, aceleran y disfrutan de sus capacidades plasmando en proyectos esta inspiración. No dejen pasar la posibilidad de incursionar en nuevos aspectos del área laboral, a veces aparecen cosas posibles de realizar.



Momento: de color magenta.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Más allá de lo que sienten respecto a personas que han conocido, la realidad muestra que no serían las indicadas para ustedes. Poder separar la fantasía de lo posible mayormente es beneficioso y sano. Limpien las angustias, suelten, renazcan.



Momento: de color celeste.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Podría decirse que es el momento justo como para tomar decisiones que les sirvan en el plano económico. Procuren disminuir los gastos y organizarse de nuevo. Renovación energética y nueva inspiración respecto a los sentimientos. Claridad.



Momento: de color lila.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sienten que les faltan explicaciones o que son merecedores de recibirlas sobre cuestiones en el plano de las actividades. Saber que no siempre podemos ser escuchados y comprendidos. Alivianen el peso que cae sobre las emociones. Distiendan, piensen en ustedes mismos.



Momento: de color púrpura.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sienten dosis extra de ánimo y energía que los ayudará a pasar una jornada en la que lograrían soluciones que esperan de algunos problemas. Momentos ideales cabritas, procuren aprovechar los buenos bríos y la gran voluntad propia del signo.



Momento: de color oro.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Fuerza de voluntad como para realizar llamados que los podrían ayudar en el plano de las actividades. Animarse y confiar en uno mismo serían las grandes llaves como para poder acercarse al triunfo. Amor con algo de roce, conéctense con la paz.



Momento: de color azul Francia.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos bajar los decibeles y dejar pasar ante las agresiones de otros, es un modo sano de preservarse. De todos modos revisen ese rasgo de obstinación que suelen tener, acepten consejos. Día como para tomarse una tregua, hacer un alto y poder relajar.



Momento: de color castaño.