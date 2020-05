Éstas son las predicciones para el lunes 18 de mayo de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Jornada para los enérgicos arianos en la que logran conseguir mejoría en su haber económico. Día apto para arreglos o para adquirir compromisos más estrechos en el plano laboral. Se acierta en resultados que se esperaban hace tiempo. Corazones muy acompañados.



Momento: de color violáceo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Estado interesante en el plano de las actividades al llegar reconocimientos y retribuciones que se saben merecidos. Los taurinos casi decididos miran el modo de avanzar desde el impulso que les dicta el corazón. Aciertos para disfrutar mejor de la familia o pareja.



Momento: de color marrón dorado.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



La clave del día sería no decaer ni dejarse llevar por la sensación de desazón ante los problemas. Refrescar en la mente los buenos pensamientos y el razonamiento de que todo está contemplado en el Universo. Las cosas llegan.



Momento: de color verde bosque.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cangrejitos con noticias agradables en las familias. Encuentran la tranquilidad que es la de saber que hay cuestiones que terminaron y que eran muy molestas en la vida de quienes son de vital importancia para ustedes. Paz.



Momento: de color arena.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos a no perder las fuerzas, aún cayendo ustedes siempre se levantan. La potencia del rey de la selva hoy demostrará la fortaleza que llevan innata. Llegan noticias que motivan alguna preocupación económica pero recordemos el momento que vive el mundo.



Momento: de color beige.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Priorizan hoy los virginianos el lado por el que irán en el área de la economía. Sin duda pero con bastante ansiedad, estos mentales nativos saben muy bien cómo organizarse en las cuestiones financieras que esperan definición. Amor con alegrías.



Momento: de color caoba.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Cuestionamientos y dudas ante situaciones laborales de distinto tenor. Los librianos van a buscar el diálogo justo para poder puntualizar sus necesidades y requerimientos. Corazones intrigados y con algo de ansiedad, tranquilicen y armonicen la casa.



Momento: de color rojizo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Alternativas de proyectos que se mezclarán entre las dudas y el cuidado de no equivocarse. Las decisiones en el área de las actividades mayormente generan nervios e incertidumbre, hay tiempo, piensen. Amor con armonía y mayor compenetración.



Momento: de color durazno.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Articulación en el pensamiento que hace replanteos en el plano de las actividades. Mezcla de cansancio y de algo de disconformidad, los sagitarianos ensayan otras alternativas por las que podrían incursionar laboralmente. No olviden la realidad que se vive.



Momento: de color mandarina.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Aumentan las expectativas en el área de las actividades, posibles cambios y nuevos tintes a futuro. A no asustarse cabritas, nada malo va a pasar. Los corazones pueden detectar que las parejas necesitan más creatividad y emoción. Aprovechen los tiempos en casa.



Momento: de color zafiro.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Los regidos por el enorme Urano que les da esa creatividad única, plasmarían hoy sus mejores ingeniosidades en el área de las actividades. Logros y algarabía que hacen celebrar el poder del esfuerzo. Corazones muy acompañados, son momentos de proximidad en las casas.



Momento: de color plateado.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los piscianos con un día psíquico repleto de intuición que sabrán aplicar en el área afectiva. Neptunianos no desistan de lo que pretenden lograr con sus parejas o con lo que sueñan cuando las tengan. El amor puede más de lo imaginado siempre.



Momento: de color rosa.