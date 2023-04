Éstas son las predicciones para el lunes 1° de Mayo de 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Innovación en el área laboral. Todo iría hacia un nuevo punto de partida. No se comprometan a decir de parte de terceros cosas que luego los perjudicarían. Es importante preservarse ante los errores de los demás.

Momento de color: azul.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

No estimulen una relación si no tienen objetivos profundos. No olviden que no se debe generar sufrimiento ajeno por satisfacer el propio egoísmo. El respeto a uno y a los demás es punto de partida.

Momento de color: amarillo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Cada comienzo de una relación afectiva genera expectativas, vayan paso a paso, eviten la ansiedad. Las cosas cuando tienen que ser, se dan. Creer en lo que merecemos, buscar lo que sentimos que nos hacen bien sanamente.

Momento de color: rosa.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Si logran esa entrevista será por el esfuerzo personal de conseguirla. Nada o pocas cosas son fáciles, el entusiasmo y la perseverancia dan el resultado. Día próspero. La realidad familiar en mejoría emocional.

Momento de color: anaranjado.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Logran lo que esperan a partir de conversación importante en el plano laboral. Una interesante cita les hará pensar en continuar ese encuentro. No es apropiado perder la esperanza en ningún aspecto de la vida.

Momento de color: violeta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Una prueba afectiva alta los llevará a tomar una decisión en ese aspecto de su vida. No posterguen los trámites pendientes. Estar seguros de lo que sienten es el punto de partida. Reflexión que los tranquiliza.

Momento de color: verde agua.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Lo que desean en el área laboral lo lograrán a partir de su firmeza y convicción. No permitan que los convenzan de lo que ustedes saben que no es verdad. La seguridad propia es importante mantenerla. Procuren no alterarse por cosas insignificantes.

Momento de color: rosa viejo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Energía y vitalidad traducida en el plano laboral. Sus ansias se acrecientan porque verán llegar la concreción de un sueño. Ser agradecido a la vida debiera ser una premisa. Llamados que llegan sin ser esperados.

Momento de color: malvón rojo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Situación familiar los hará tomar una decisión laboral. Su capacidad es valorada al punto de ser fundamental en el lugar donde se desempeña. Háganse valer que todo apunta a la buena solución. Pueden pedir lo que sienten que se merecen.

Momento de color: verde.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Logran un avance en esa relación que los preocupa. De todas maneras no está todo dicho en el área laboral, hay papeles que hablan a su favor por lo que tienen que hacer las cosas con tranquilidad.

Momento de color: magenta.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Concentración en proyecto que lleva a cabo con personas amigas. Sus puntos de vista no son suficientes para argumentar justificación en reacciones que tienen. Saber reconocer el error es evolucionar.

Momento de color: ámbar.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Una posible crisis afectiva les hará sentir que renacen. Saber que a veces nos atamos a personas que no son positivas para nosotros. Siendo el dolor parte de nuestro crecimiento, asumirlo es mejor que sentirse derrotado.

Momento de color: carmesí.