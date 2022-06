Éstas son las predicciones para el jueves 9 de junio de 2022.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Aprender a distinguir las circunstancias y poder tomar decisiones sin arrebatarse es lo que hoy quizás deban hacer. Hay días especiales para el humor y hoy es uno de esos, por eso procuren tener la mejor predisposición con sus afectos. Las contrariedades internas deben ser atendidas.

Momento de color: amatista.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

La casualidad no existe en ciertas cosas, habrá circunstancias o novedades que los harán sentir latir su corazón. Una llamada les despejará dudas que tienen con respecto al movimiento de sus papeles. Todo está en orden aunque las cosas a veces nos hagan sentir lo contrario. Relajación.

Momento de color: azul.

El horóscopo para el jueves 2 de junio de 2022

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

El ánimo no estará para realizar ningún pedido que tenga que ver con las finanzas. Su contexto emocional será ampliamente contenido por quienes los conocen y los acompañan siempre. Es algo muy bello sentirse amparado y contenido por alguien que nos quiere. Calidez. Momento de color: rosa puro. Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Una sorprendente respuesta en el plano laboral los mantendrá atentos por un tiempo, sepan esperar a que las cosas se vayan acomodando bien. Estado positivo en el área sentimental, siéntanse bien. Saber que el ritmo de la vida sube y baja y que nosotros somos parte del mismo.

Momento de color: limón.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Antes de realizar una propuesta con sus proyectos tanteen la situación y manéjense con tino. No siempre existe coincidencia de criterios. Analicen bien. Aprovechen el tiempo que tienen por las circunstancias que vivimos y tómense lo necesario para diagramar bien sus cosas. Hay amigos dispuestos a escucharlos.

El horóscopo para el viernes 3 de junio de 2022

Momento de color: celeste.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Las tensiones y contradicciones en el plano afectivo los llama a sentarse a pensar. Refugio interno para un mal día sería tratar de cambiar la vibración negativa. Saber que estas cosas siempre ocurren y que hay que darles la importancia que merecen. Crecimiento espiritual.

Momento de color: perla.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Día para liberarse de cosas que no soportan simplemente a través de tratar de no profundizar ni involucrarse tanto. Librianos no olvidemos que la intensidad la ponemos nosotros mismos. Llegan noticias alentadoras en lo financiero. Salud.

Momento de color: turquesa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Superan una situación que les resultaba difícil enfrentar. Anticipo de algo en el plano laboral que desean ver realizado desde hace tiempo. Una intensa conversación con alguien de la que sacarán conclusiones muy válidas. Todo es cuestión de aprender algo de cada cosa.

Resultados de la Quiniela de Chubut del jueves 2 de junio

Momento de color: berenjena.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Buena repercusión interna al llegar una solución esperada. Dense cuenta de la inmensa cantidad de cosas que la vida les ofrece, no todo es el trabajo ni la plata. Valorizar el impulso natural de Sagitario que es el movimiento, la profundidad, la energía y el buen pensamiento. Proyección.

Momento de color: mandarina.

Capricornio ( 22 de diciembre al 20 de enero)

Estado de ansiedad por respuestas que esperan de personas de su interés. Día de nervios en el que se conjuga el desfile mental de los problemas. A veces aunque razonemos no podemos manejar nuestra ansiedad, de todas maneras debemos tratar, es lo más saludable para uno y para los que nos rodean. Momento de color: verde bosque.

Resultados de la Quiniela de Chubut del viernes 3 de junio

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

La sensación de seguridad respecto a las parejas se debe mantener y tratar de cuidar. Cuando hay dudas es bueno plantearlas, estar seguros de lo que somos y de lo que damos, estar seguros de la sinceridad de quienes amamos. Los celos siempre son enfermos si no nos dejan vivir en paz. Dialoguen.

Momento de color: carmesí.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Calma y entretenimiento en jornada de mucha actividad pero placentera. Deberían plantearse un cambio de actitud con respecto a las actividades. Cuando vemos que podemos hacer las mismas cosas con otro estado de ánimo es bueno tratar de cambiar. Les llegan noticias familiares importantes.

Momento de color: lima.