Éstas son las predicciones para el jueves 9 de julio de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Jueves intenso con algunas discusiones que deberían tratar de frenar el puro impulso que los caracteriza. No den por sentado versiones que no tienen fundamento y carentes de lógica. Hagan un espacio para sentarse en casa a pensar y retomar el análisis de cada cosa.



Momento: de color blanco.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Las dudas se terminan cuando podemos plantearlas. Pedir explicaciones no debiera interpretarse como un acto ofensivo, sino como un buen modo de querer solucionar las cosas. Parejas con algo de irritabilidad y roces sin sentido. Respiren profundo.



Momento: de color maracuyá.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Presten atención a noticias en el área de las actividades que podrían estar llegando para beneficio de ustedes, sobre todo porque hay cosas que serán aclaradas y otras arribadas a buen término. Tener paciencia es una gran virtud. A ejercerla.

Momento: de color violeta.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Fuerza jupiteriana para tomar decisiones en el plano de las actividades. Sienten que están saturados, busquen el canal para evacuar energías negativas acumuladas. Las exageraciones conllevan también a reacciones exageradas. Revean.



Momento: de color tiza blanca.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos hora de discutir y poner las cartas en la mesa. Hay cosas que a veces dejamos pasar y está muy bien, pero hay otras que no ayudan a poder evolucionar. La palabra es un don precioso. Jueves de cambios y decisiones, proyecten hacia adelante.



Momento: de color mostaza.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Poder relajar la forma de sentir las obligaciones es muy importante. Quiéranse virginianos y traten de no postergarse. La dieta podría empezar a tener algunas correcciones aunque unos gustitos es parte de las alegrías que nos damos a nosotros mismos.



Momento: de color rosa.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Manéjense con diplomacia y sin involucrarse tanto en problemas cercanos que no les competen tanto. Las cosas humanas son bastante complicadas, nuestro aporte tiene que ser en pos del bien y no de los entorpecimientos. Cada día es una posibilidad.



Momento: de color amatista.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Los temores a cosas que ni siquiera están ocurriéndonos quitan las posibilidades diarias de poder hacer cosas que nos sirvan y nos den la felicidad de poder celebrar nuestros logros. Dejen de lado lo que no les aporta nada bueno. Renacer.



Momento: de color rojo nacarado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Arqueritos día con ganas de poder estar bien en el plano afectivo. Propónganse aportar sus mejores cosas evitando alteraciones en las emociones. Las familias con buenas noticias, exámenes, avances académicos y satisfacciones.



Momento: de color plateado.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



La lógica es un don pero no siempre podemos aplicarla en las plásticas cosas que nos pasan en la vida. Suelten cabritas, dejen de lado los resentimientos que sólo dañan la tranquilidad diaria. Busquen hacer cosas que les den gusto. Distracción sana.



Momento: de color vino.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Observen las cosas que saben que tienen que cambiar para poder tener una relación más pacífica y armónica con la pareja. Acuarianos día con mucha lucidez que pueden aplicar en el área de las actividades



Momento: de color



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Día algo irritable, las cosas que a veces dejan pasar por alto, hoy les provoca bronca. Retomen el estado relajado y miren los errores de los demás desde otra óptica y condescendencia. Podrían llegar noticias en el plano financiero que no son malas.



Momento: de color lila.