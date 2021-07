Éstas son las predicciones para el jueves 8 de julio de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Mucho más de lo que imaginan podría ser la profundidad de lo que sienten por ustedes sus parejas. Procuren no juzgar, no agredir, sólo dejarse vivenciar el amor. Noticias que los orientan hacia la toma de nuevas decisiones. Día completo.



Momento: de color naranja.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos día con planificaciones nuevas y cuestiones para resolver. No se atolondren respecto a situaciones poco claras en el ámbito laboral, vayan paso a paso. Las imágenes mentales sobre las situaciones son a veces diferentes a la realidad. Revisen lo que ven.



Momento: de color menta.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Día apto para firmas, conversaciones importantes, pautar asuntos laborales o resolver cuestiones con papeles. No dejen de lado las obligaciones por motivos personales. Las cosas todas tienen sus momentos que a veces son exclusivos.



Momento: de color amaranto.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Opciones en el ámbito laboral que los lleva a poder coordinar mejor sus tiempos. Asuntos nuevos en las familias que necesitarán de su revisión. Cancerianos, no olviden que no todo depende de ustedes. Hagan de su corazón un sitio pleno y equilibrado.



Momento: de color turquesa.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Día dorado para los iluminados leones. Imponen su reinado con suavidad y justa medida, sabiendo que es el único modo de poder estar bendecidos por el Todo. Amor en puerta, aún sin poder verse, conversan profundo y logran el contacto con el alma.



Momento: de color fucsia.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos un halo de confianza con personas del entorno laboral con quienes no habrían tenido buena experiencia. Aprender a confiar en el otro a pesar de las impresiones que hayamos tenido en algún momento. Buscar lo mejor en el otro, sana.



Momento: de color celeste.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Procuren no alterarse tanto con las cosas que ocurren, sobre todo si no está al alcance de sus manos poder solucionarlas. Aprender a hacer hasta donde se pueda y dejar que las cosas desemboquen hacia donde decida el destino. Amor con algo de distancia.



Momento: de color colorado.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos, los logros en el plano afectivo no implican tener que sacrificar sus compromisos o sus tiempos de manera completa. La energía que les otorga el signo al que pertenecen, a veces les hace equivocar el manejo de la intensidad. Analicen.



Momento: de color púrpura.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Arqueritos en busca del completo amor y la integración con el ser elegido. Busquen no arrebatarse ni querer arrebatar las decisiones del otro. Hay asuntos financieros que deberían poder analizar para buscar un nuevo punto de partida para poder solucionarse.



Momento: de color amarillo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Prepararse bien para entrevistas laborales, conversaciones en las que haya definiciones importantes, o deban intercambiar ideas. Sentirse desorientando en el plano afectivo es común, sobre todo cuando no se siente con profundidad o la relación es difícil.



Momento: de color uva.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Estar cerca internamente es importante siempre. No se cierren tanto. Hoy un día con mucha energía en el que querrían llevarse al mundo por delante. Procuren no desesperar y trabajar día a día para poder ser más medidos con la ansiedad.



Momento: de color lacre.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos aprendan a delegar las cosas que son posibles y que no dependen exclusivamente de ustedes mismos. Darle al otro el lugar que corresponde, respetar las libertades y no aturdirse o sobrecargarse.



Momento: de color zanahoria.