Éstas son las predicciones para el jueves 6 de mayo de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Lo que están esperando en el plano de las actividades podría cumplirse, no posterguen las gestiones necesarias y créanse capaces de ser exitosos. Hay que procurar desterrar los pensamientos que nos hacen pensar que no somos capaces de triunfar. Creer en la capacidad propia es una necesidad sana que nos ayuda a poder proponernos ante el mundo. El amor acompañando, bienestar.



Momento de color: melón.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Los movimientos del corazón tienen un giro importante. Se sinceran y clarifican cosas que les ocurren. Cuidado con contrapié en el plano de las actividades, el stress y el cansancio a veces nos juegan una mala pasada. Un llamado los alerta por cuestiones que tiene que ver con papeles, procuren ponerse al día y ordenar bien la prioridad de los trámites. Hacerse cargo de los errores propios.



Momento de color: menta.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Pueden calcular desde otro punto de vista una situación que los mantenía sin poder resolver. Separar las emociones es algo que debemos hacer para poder buscar o ver las soluciones de nuestros problemas. Agradecer el don de la inteligencia y la capacidad de aplicarla debidamente. El amor geminianos pasa en este día por ansias de estar en armonía y en sintonía plena con sus parejas.



Momento de color: coral.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Sensibilidad e intuición al servicio de un problema afectivo-familiar que se les presenta. La capacidad de solucionar sabiamente las cosas les dará un gran alivio interno. Buscan comprensión y lograr una aproximación con alguien con quien tienen diferencias. Es importante revisar las actitudes que tenemos y saber reconocer los errores, algo que a los cancerianos les cuesta hacer. Sean desde adentro sin temor.



Momento de color: púrpura.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Logran que se cumpla un deseo que tienen. No interrumpan sus planes con respecto a las actividades, deberán hacer ciertos sacrificios en beneficio de lo dicho, concretaría una idea suya. Buena relación familiar en la convivencia diaria, intensifican los diálogos muchas veces ausentes. Procuren no desesperar por las finanzas.



Momento de color: zafiro.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Se vislumbra una nueva posibilidad de lograr que las aspiraciones a futuro se den en el plano de las actividades. Las cosas se orientan para mejorar. Las relaciones sentimentales los harán sentirse plenos. Llegan aires nuevos en los corazones. Hoy no posterguen llamados importantes. Mantener las esperanzas en la vida es vital.



Momento de color: lila.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Traten de manejar prudentemente los sentimientos. Tendrán pensamientos que los harán replantearse cosas importantes que competen a su futuro afectivo. No olviden el momento distinto que todos vivimos y procuren alivianar. Actividades laborales parejas que les darán una satisfacción especial.



Momento de color: amarillo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Les dan ideas nuevas con tinte de propuesta que les resultarán más que interesantes. Traten de evaluar sus conveniencias y de hacer una elección para cuando todo esté más tranquilo. Sienten que desaprovechan a veces el tiempo haciéndose problema innecesariamente. Reflexión. La importancia de entender para vivir mejor.



Momento de color: magenta.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Abrigan la posibilidad de realizar alguna actividad en la que puedan explayar la creatividad. Aprovechen el tiempo en casa y dense la oportunidad. Una revelación que los prevendría de algo importante. Trámites atrasados con noticias que podrían ir haciéndolos avanzar. Más tranquilidad les llega en el plano afectivo.



Momento de color: verde manzana.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sentirán el esfuerzo que les implica la nueva rutina diaria. Deberían replantearse cómo manejar mejor sus tiempos con un nuevo enfoque que no los tensione tanto, no hace falta, plantéense hacer lo que pueden. Solución oportuna que hace avanzar situaciones de papeles que los preocupa.



Momento de color: coral.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Se abre una nueva puerta en el plano de las actividades que podría ir dándoles un nuevo panorama para poder avanzar. La compañía y compañerismo en el amor los ayuda y los alienta con sus proyectos. Seguir adelante en las buenas y en las no tan buenas, ayudarse, comprenderse, amarse sanamente.



Momento de color: celeste.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Se enteran de un resultado favorable que ustedes esperaban con respecto a una situación con papeles. Las asperezas en la pareja tocan el límite, busque calmarse, las cosas se hacen bien cuando se hacen con responsabilidad y cuando se parte desde el respeto al otro. Anímense a admirar a quienes aman, anímense a lograr una feliz convivencia.



Momento de color: uva.