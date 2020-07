Éstas son las predicciones para el jueves 30 de abril de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos una jornada marciana con mucho poder de seducción que usarán para poder tener diálogos importantes. Seducción con mucha inteligencia que les dará los resultados esperados. Amor con vitalidad y unión, aprovechen todo este tiempo de contacto en casa.



Momento: de color canela.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Sin límite y sin pausa, los taurinos con jornada muy ocupada en la que logran algunas cosas esperadas en el área de las actividades. Sin nervios verán que se llega al objetivo. Aprender que todo puede darse. Tranquilidad y a seguir pensando en casa.



Momento: de color verde oliva.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Cuidado con la hostilidad y los celos. Nunca son buenas consejeras las actitudes de desconfianza o disputa. Ni en las parejas, ni en ningún vínculo entre humanos. Lograr distinguir que es innecesario funcionar con enemistad es parte de las cosas que hay que lograr.



Momento: de color púrpura oscuro.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cancerianos con asuntos pendientes en las actividades, traten de no jugar con los tiempos mentales, busquen pensar menos. El día con bastante ocupación y a la vez ideal para adquirir mayores conocimientos en pos de sus aspiraciones profesionales.



Momento: de color azul oscuro.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Sobrecarga emocional en un día luchado con mucho pensamiento que altera los nervios. Traten leoninos de no involucrarse en asuntos de familiares que quizás deban soltar y permitir que ellos mismos solucionen sus cosas. Todo ayuda a crecer.



Momento: de color colorado.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos con mucha energía ante circunstancias que pueden presentarse en el área de las actividades, procuren terminar tareas. Posibilidad de cerrar capítulos y abrir nuevas puertas más positivas en el amor. Hay tiempo para el amor.



Momento: de color sésamo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Es importante detenerse a pensar y analizar las actitudes que se tienen como respuesta hacia los demás. Libra es sensible y a veces arrebatado, a cuidar y a pensar antes de reaccionar. Es más difícil desdecirse sobre todo cuando no somos lo que a veces aparentamos.



Momento: de color azul oscuro.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Los escorpianos con la posibilidad de declinar ante cosas que ya tenían decididas. Se replantean y evalúan sobre las conveniencias y las contras. Refiere a negocios, compras, ventas o cualquier operación financiera. Busquen mejores tiempos para plasmar sus sueños en el futuro.



Momento: de color blanco perlado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Los sagitarianos con un día bastante pleno. Apuntan a poder mejorar sus situaciones financieras recalculando sus gastos y distribución de sus ingresos. Aparecerían nuevas oportunidades en el área laboral, indicando mejoría. No están muy lejos de esos momentos.



Momento: de color verde azulado.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



En la búsqueda los capricornianos y su típica capacidad de ambición, tratan de ver otros horizontes en los que podrían apuntar para su crecimiento sin perder lo que se tiene. Buena oportunidad para ir mirando otros horizontes a futuro. Todo puede llegar a concretarse.



Momento: de color amarillo.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Con varias posibilidades en el área de las actividades, surgirían algunas con opción o sensibles a cambios futuros. Logran conectarse con lo que realmente quieren y ponen en marcha el motor de la búsqueda. Consolidación en las relaciones familiares con sensaciones bellas a sentir.



Momento: de color naranja.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscis y su abanico de sueños, en este día con mucha percepción darán habida cuenta de lo que realmente quieren y sienten que pueden lograr. Es momento de acrecentar la confianza en ustedes mismos. No se posterguen internamente.



Momento: de color vainilla.