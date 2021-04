Éstas son las predicciones para jueves 29 de abril de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Superan inconveniente que tiene que ver con el movimiento del dinero. Las cosas se estabilizarían de a poco. Dense el tiempo que necesiten para poder conectarse más profundamente con la posibilidad que tienen de ser realmente felices.



Momento de color: amatista.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Tendrán una jornada de aciertos en el plano laboral sintiéndose más cómodos en el nuevo modo de trabajar. La energía rebalsa a los inconvenientes. Buen humor y predisposición. Traten de mantener el estado anímico positivo.



Momento de color: lila.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Traten de hacer de esta jornada una posibilidad nueva de cambiar los sentimientos de pena o dolor y transformarlos en empuje esperado para poder emprender proyectos, o aspirar a lograr el éxito en sus vidas. No descarten retomar ideas o crearlas.



Momento de color: canela.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



No es un día para desesperarse cancerianos. Busquen minimizar las emociones y encausar las cosas que les pasan de manera más simple y esperanzada. Las desdichas no hay que generarlas. Posibilidad de concreciones en el plano financiero.



Momento de color: púrpura.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



A pesar del esfuerzo sería positivo poner buenos ojos al modo en que encaran sus problemas. La sobre exigencia no hace falta, no olvidar que hace mal en todo sentido. Todo es cuestión de analizar y proponerse tratar de resolver.



Momento de color: amarillo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



No se alteren por ciertos inconvenientes que surgen en el plano familiar. Tenemos que entender que a veces hay cosas que no podemos solucionar en el acto. Paciencia. Sepan que es posible calmar la ansiedad cuando se es más flexible. Suelten, relajen, ablanden.



Momento de color: verde bosque.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Liberan una preocupación de sus mentes. Las cosas toman un rumbo más definido en el plano laboral y es los alienta. Es tiempo de ponerse de acuerdo con sus parejas para poder mejorar la relación. Acordar no significa dejar de ser el que se es.



Momento de color: azulino.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Tendrán tiempo para tomar una decisión en el plano laboral. Traten de no interrumpir un proyecto por los problemas cotidianos de estos tiempos en los que los nervios y la ansiedad podrían dominarnos. Traten de conjugar mente y emoción en la mejor manera.



Momento de color: malva.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Llamados, movimientos, energías nuevas que ayudan a levantarles el ánimo y los re sintonizan con lo positivo. Las ambiciones económicas deberán saber esperar. El amor los reclama, no hagan oídos sordos. Saber que algunas cosas se dan si se tienen que dar.



Momento de color: menta.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Conquista en el plano laboral. Es un día que les dará una bella sensación de renovación. Se proyectan en ustedes cambios en el plano espiritual. Los problemas en el aspecto afectivo ya son parte del pasado. No olviden alegrarse y valorar cuando las cosas se solucionan.



Momento de color: dorado.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Les hará bien darse cuenta de lo que sienten realmente. Las fantasías con personas que no forman parte de su realidad, terminan. Un llamado los alerta respecto de negocio que les habían ofrecido. Manéjense con precaución, no quiere decir ser desconfiado.



Momento de color: rojo pasión.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



No se dejen impresionar por cierta insinuación sobre supuestos comentarios a la distancia que les hacen respecto al trabajo. Los nervios están a la orden del día, descarten broncas. Día interesante para darse algún gusto en casa, sentir el hogar, agradecer.



Momento de color: arándano.