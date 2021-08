Éstas son las predicciones para el jueves 26 de agosto de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Sentirán que reciben comparaciones con otras personas en el ámbito laboral que no les gustarán. Procuren no hacer caso y también tratar de elevarse un poco más y ver con mejores ojos a todos. El amor y la salud muy bien aspectados. Busquen serenidad.



Momento: de color marrón dorado.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Hacen balance de sus actividades y sentirán regocijo por sus logros. Es importante el esfuerzo y el reconocimiento propio es un incentivo para seguir adelante. No dejen de realizar los trámites pendientes. Procuren no dejar inconclusos los diálogos con sus parejas.



Momento: de color plateado.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Sentirán que los plazos se acortan en esta jornada con mucha exigencia y actividad. Véanlos desde la realidad de que a ustedes les encanta el movimiento, la actividad y el dinamismo. Exitosas entrevistas, exámenes o reuniones importantes.



Momento: de color gris brillante.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos hay días que sentimos complicada la comunicación con los demás. Procuren hacer tranquilos las cosas sin producirse enojos o nervios innecesarios. Propónganse realizar alguna actividad física, dejar de fumar y conectarse con la Naturaleza.



Momento: de color verde.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos buena jornada para firmas, acuerdos o asuntos legales. El día les traerá posibilidades en el plano afectivo. Probabilidad de conversar con personas allegadas sobre proyectos. Busquen mejorar las relaciones familiares. Hay cosas pendientes.



Momento: de color zanahoria.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Es un día para reclamos, búsquedas, conversaciones o propuestas. Virginianos, estén atentos a llamados o noticias que les interesarán en el área de las actividades. Amor verdadero, para muchos es un nuevo punto de partida en todo sentido.



Momento: de color rosa.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos, procuren poner un freno a la sensibilidad extrema característica de este signo y aporten mayor racionalidad. Las emociones a veces nos hacen malas jugadas, por lo que es muy importante saberse bien y saberse manejar.



Momento: de color azabache.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Si sienten angustia por cuestiones afectivas, acudan a su capacidad de resurgir siempre. Naturaleza potente, nativos apasionados, no pidan seguir con cosas que les hacen mal. Quererse bien primero, buscar ser amado sanamente también. En el trabajo sobresaliente.



Momento: de color rojo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día suspicaz, procuren medir bien lo que manifiesten y actúen con inteligencia. Indiscutible que el modo con el que decimos las cosas, es el sello importante. Se sentirán complementados en el plano afectivo. Se darán cuenta de las enormes virtudes de quienes aman.



Momento: de color rosa.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Capricornianos, no todo es trabajo u ocupación. Procuren hoy hacer el tiempo necesario para poder pasar tiempo con quienes quieren, parejas, familias con quienes conviven. El tiempo pasa, el amor es impostergable.



Momento: de color violeta.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Se verán los resultados de sus esfuerzos y se trasladarán a las finanzas. Verán mejoría que los ayudará a ir pagando deudas adquiridas o realizar compras deseadas. Revisen sus papeles y no posterguen trámites importantes. El amor, con algarabía.



Momento: de color fucsia.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Sentirán que están muy listos para lograr que sus emprendimientos sean exitosos. También las promesas laborales o los llamados para trabajar. Día importante piscianos, lucirán su espíritu revitalizado. El amor con mucha esperanza de mejora.



Momento: de color manzana roja.