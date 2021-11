Éstas son las predicciones para el jueves 25 de noviembre de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Altibajo emocional, traten de lograr equilibrio. Se interrumpiría un proyecto para realizar otro con mayor posibilidad de éxito. No se sumen a la discordia y traten de manejar sus impulsos en la relación de pareja. Serenidad.

Momento de color: marrón.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Jornada para pensar varias cosas. Día austero. Las cosas caminan, lentas pero seguras. La novedad mayor viene del lado de la relación afectiva que se afianza más. Todo aunque no queramos mantiene su ritmo, todo tiene su lógica.

Momento de color: verde oscuro.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La sorpresa del día vendría de la mano de un amigo. Averiguarán por algo que les interesa en su lugar de trabajo y sacarán una conclusión positiva. Tranquilidad. Espacio que dedicarán a romper un poco con su rutina, actividad física.

Momento de color: violáceo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Casi con el tiempo justo por las tareas, no se agoten. Se dan cuenta de algo importante que los lleva a tomar decisiones en el plano laboral. El

camino pareciera que les trae una ruta nueva por la que podrían encontrar una salida económica más rápida. El punto es no quedarse.

Momento de color: añil.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Apertura de ideas en reuniones importantes que mantendrán por su trabajo. Aparecen posibilidades de mejoras. Un encuentro al que no querían concurrir los hace cambiar de idea al corroborar que todo puede funcionar. Las cosas que sospechamos ameritan ser comprobadas.

Momento de color: rojo brillante.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

El mensaje sentimental será muy bien recibido por quien ustedes esperan. Se produce una sensación de compenetración con el otro. Advertencia que llega a tiempo en el área laboral. No apresurarse en resolver.

Momento de color: verde hoja.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Si no hablan con quien deben no verán los resultados que esperan. Debemos entender que la lucha por lo que se necesita a veces no es fácil realizarla. Inconveniente que superan en el plano familiar. Están seguros de lo que se quieren.

Momento de color: berenjena.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Espontánea reunión en el trabajo de la que sacarán buenas conclusiones para su beneficio. Buenos ánimos y ganas de lograr triunfos será la manera de pasar la jornada. Usan la energía a favor. Sostengan ese equilibrio.

Momento de color: solferino.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Estado de ansiedad frente a la falta de respuestas en el área laboral. Sepan que las cosas a veces tardan un poco más de lo previsto. Lucidez para resolver un problema. Con la ansiedad no llegamos a ningún lado.

Momento de color: beige.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Episodio que concluye bien en el plano salud. No se automediquen y concurran al médico. Inesperada visita que les hará olvidar los malos ratos haciéndolos conectar con recuerdos lindos. Día para agradecer los buenos momentos que la vida nos da.

Momento de color: perlado.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Improvisan una reunión con personas de su ambiente laboral. Solidaridad y amistad. Hay un nuevo modo de encarar la actividad que los ayudará a estar mejor. La rutina para el acuariano es una molestia constante. Alivio.

Momento de color: celeste.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Clarifican con alguien de su entorno laboral cosas que vienen de hace tiempo. Todo estaría más consolidado si se sinceran con respecto a lo que sienten ustedes y sus parejas. Saber que la palabra es un don que tenemos.

Momento de color: azabache.