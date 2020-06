Éstas son las predicciones para el jueves 25 de junio de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos las cosas no siempre podemos darle la lógica nuestra. El impulso marciano que ustedes tienen de manera natural a veces entorpece el poder conectarse con la realidad. Dejen que las cosas ocurran y aprendan a observarlas.



Momento: de color marrón dorado.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



A veces sin darnos cuenta queremos más de lo que hemos logrado aún siendo eso de excelencia o suficiente. Hay que trabajar la internalización de cómo nos manejamos respecto a la materia y Tauro tiene cierta predilección hacia ello.



Momento: de color café.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos día jupiteriano como para encender esas mentes brillantes. Dejen de lado las preocupaciones por cuestiones que son momentáneas y propónganse hoy aprovechar esa iluminación para crear proyectos o plasmar ideas. Plenitud.



Momento: de color rojo.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Sin apuro procuren hoy sentarse a organizar papeles en casa que requieren de su atención. Las cosas van encaminadas en el plano afectivo, sigan trabajando las emociones.



Momento: de color menta.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Es un buen día como para plantearse encontrar una mejor estrategia para afrontar los inconvenientes monetarios. Llegarían posibilidades que les resultarán propicias. El amor muy convencido internamente, aproximación y compenetración.



Momento: de color mandarina.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Sentir que se tiene alguien al lado es muy importante. Darse cuenta del valor que tiene la compañía mejora el sentir de las penas o problemas que tengamos. Busquen abrirse más.



Momento: de color crema.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos hagan esos llamados que piensan podrían darles oportunidades ante sus problemas. Confíen en su fuerza interna venusinos sensibles, no olviden que cuando muestran sus valores todo apunta a lograr soluciones.



Momento: de color azul.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos en una jornada jupiteariana potente en cuanto al poder de intuición que ustedes tienen de manera natural. Guíense desde allí para poder dilucidar los asuntos que los tienen preocupados, sin dejar de lado la objetividad. Conjunción y aproximación en el amor.



Momento: de color fucsia.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Arqueritos con mucho entusiasmo en el plano de las actividades, sabrán hoy poder dar cauce a su creatividad y animarse a proponer sus proyectos. Apuntan a poder corregir las ansiedades diarias que los llevan a cometer errores.



Momento: de color aguamarina.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas fíjense de seguir insistiendo sobre esos asuntos de papeles que están algo atrasados. En el plano afectivo hoy es un día con mucha posibilidad de poder concientizar que no todo es o tiene sólo una explicación racional. Abran sus corazones sin temor.



Momento: de color amatista.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos hoy trabajen sobre sus modos acelerados de afrontar las cosas, podrían equivocarse. Analicen bien las decisiones a tomar sabiendo que no todo debe ser en el instante. El amor esperando esos diálogos, no desatiendan sus obligaciones.



Momento: de color gris brillante.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Hoy tendría que haber algún tipo de mensaje o noticia respecto a las finanzas. Piscianos no desesperen que siempre las cosas van a poder acomodarse. Vinculen su razón con su interioridad. Sabor a miel en el amor, distiendan y disfruten de sus parejas.



Momento: de color cereza.