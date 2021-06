Éstas son las predicciones para el jueves 24 de junio de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Escalonada emocional en este jueves arianos. Van a ir aumentando el entusiasmo por buenas noticias que pueden llegar a sus vidas. Busquen entre sus familiares los mejores consejos que seguramente son desinteresados. Confianza y fraternidad.



Momento: de color anaranjado.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos en un día bastante armónico en el que verán concluidos algunos problemas de papeles. El momento se presta para empezar a gestionar nuevas ideas y poder plasmarlas en proyectos a futuro que los haría muy felices.



Momento: de color verde intenso.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



El cansancio físico en el que se suma el agotamiento mental puede hacerles una mala jugada. Dense el tiempo necesario para relajar la mente y el cuerpo, necesidad saludable que nos da mucha iluminación espiritual. Avances en el área sentimental.



Momento: de color azulino.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos hay personas que no expresan efusivamente los sentimientos, eso no les quita profundidad. Importan mucho las acciones y va más allá del modo en que demostramos nuestro cariño o afectos. Laboriosa y productiva jornada.



Momento: de color coral.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos acepten las indicaciones para poder llegar a resolver cosas que a veces no dependen de uno mismo. Pongan en la balanza cuánto pesa el problema y cuánto pesa lograr estar tranquilos. Los afectos encaminados hacia la valoración de lo importante.



Momento: de color ciruela.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Preguntas sin respuestas podrían darles un día con cierto nivel de tensiones que los podría hacer repercutir sobre las otras actividades que deban desempeñar durante la jornada. Busquen el rato para aflojarse y hacer algunos ejercicios para relajar.



Momento: de color malva.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Hoy es un día de suerte concibiendo esta palabra como auspiciosa y lograda por propios esfuerzo. Llegan respuestas que les importan y consiguen terminar trámites que les llevó mucho tiempo. El amor con alegría y ganas de pasar buenos momentos.



Momento: de color aguamarina.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



No olviden las cosas que les han hecho sufrir en el pasado. A veces cometemos el error de repetir conductas o de acercarnos a personas que nos hicieron sufrir o que tienen el mismo perfil. Es sano quererse mucho y repetirse a diario el deseo de ser felices.



Momento: de color rosa.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Aprender y mejorar lo que se aprende es parte de la evolución del conocimiento sobre lo que elegimos hacer o sobre lo que nos dedicamos. No vacilen en proponerse crecer más. Diálogos intensos con personas que vuelven a contactar. Entusiasmo.



Momento: de color vainilla.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Unificarse para poder afrontar los problemas de familia es una decisión sana y coherente. El punto es no echarse en cara los errores sino buscar corregirlos o buscarles solución. Las finanzas encaminadas y estables. Día distinto y positivamente útil.



Momento: de color cerceta.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



La frase que identifica a Acuario es YO SÉ, pues acuarianos hoy podrían cometer algún error justamente por no aceptar otras sugerencias o recomendaciones. Estén atentos y permitan comprender que el error es parte del humano. Amor que encuadra, ilusión.



Momento: de color azabache.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Arriesgar a la hora de tener que definir no es malo. Es bastante difícil tener siempre las garantías de que algo va a marchar o a darnos el resultado que esperamos. Sí es bueno poner todo el esfuerzo en pos de cada sueño o actividad que hagamos.



Momento: de color lacre.