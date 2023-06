Éstas son las predicciones para el jueves 22 de Junio de 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Oportunidad de revisar con mayor tranquilidad una cuestión personal que les cuesta mucho enfrentar. Reconocen la importancia de conocerse. La solidaridad con un amigo les hará sentirse bien. Día con emociones.

Momento de color: verde musgo.

Tauro (21 de abril al21 de mayo)

Los argumentos son poco válidos para darle un corte definitivo a esa relación afectiva. Deberían hacer el esfuerzo de decir su verdad sin sentimiento de culpa. La verdad es siempre la mejor opción, libera, responsabiliza, nos hace crecer.

Momento de color: crema.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Necesitarían de tiempo para poder cumplir con los compromisos de hoy. Traten de ver lo que pueden postergar y no dejen de atender lo que más les importa: su relación de pareja. Priorizar lo que refiera al destino del corazón.

Momento de color: frutilla.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Lo necesario en esa reunión laboral será que pongan de sí la mayor sinceridad que puedan. La situación llegó a un punto en que la sensibilidad humana y el sentido común darán su veredicto. Siempre hay que confiar en lo que se espera.

Momento de color: blanco.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La emergencia emocional que están viviendo deberían considerarla como un paso para lograr, luego de comprender ciertas cosas, la felicidad que buscan. Confiar en que todo tiene un orden y lógica. No desesperen.

Momento de color: azulino.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Un llamado los hará cambiar de planes en esta jornada bastante comprometida que tienen. Traten de hacer lo que necesiten frente a esa decisión que deben tomar. Siempre hacer lo que podemos.

Momento de color: rojo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Noticia alentadora en el plano laboral. Verán el resultado de sus esfuerzos y de haber mantenido sus posturas a pesar de que la realidad en algún momento les demostró dificultades. Valor en una decisión bien pensada.

Momento de color: oro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

No se comprometan si no están seguros. Hagan saber lo que sienten sin que el tiempo siga pasando. Importante es no mentirse. Una buena jornada laboral en la que la armonía reinará entre las personas que comparten su rutina.

Momento de color: verde bosque.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Si aceptan realizar un viaje por trabajo estarían abriéndose una puerta en ese plano. A veces debemos hacer cosas que nos cuesta pero tenemos que tratar de buscarle la parte positiva. Saber luchar, decidir luchar por lo que se quiere lograr.

Momento de color: azulino.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Buen repunte en las relaciones laborales. Todo estaría más conectado con objetivos más parejos. Una conversación sincera les hace replantearse una decisión en el plano afectivo. Día para dar una segunda oportunidad.

Momento de color: rosa.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

La claridad de sus mentes les hace tomar conciencia acerca de una cuestión que tienen que resolver a nivel laboral. Sabrán decidir sabiamente y verán los frutos. Aprovechar la buena predisposición que tengamos frente a los problemas.

Momento de color: lima.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Un estado anímico positivo para poder enfrentar ciertas cuestiones que los exasperaban en el plano laboral. Traten de ser un poco más condescendientes y de ceder aunque les cueste. Es evolucionado buscar la simpleza.

Momento de color: lavanda.