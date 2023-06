Éstas son las predicciones para el jueves 15 de Junio de 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Les sugieren algo muy acorde a las circunstancias económicas que están pasando. Todo apuntaría a solucionarse. No pierdan la posibilidad de restarse problemas antiguos, busquen en ustedes mismos la premisa de que la prioridad sea la tranquilidad.

Momento de color: celeste.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Se darán cuenta de lo positivo que es para ustedes la cercanía de una persona que a partir de hoy no estará por circunstancias ajenas a la propia voluntad. Traten de no perder ese vínculo. Día para no sentirse solos y para luchar por la felicidad aunque nos parezca lejana.

Momento de color: oro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Se sorprenderán por noticia que les llega a través de alguien que hace mucho que no ven. Una reunión con personas de sus trabajos los harán ver una realidad que los llevará a pensar mucho. Darse cuenta a tiempo sintiendo que siempre se está a tiempo.

Momento de color: rosa.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Una especial invitación les hará dejar de lado otro plan que tenían. Sus momentos de angustia comenzarán a ceder a partir de un nuevo vínculo afectivo. Ilusión y ganas. Tómense la libertad de elegir lo que más les guste, lo que más los lleve a estar bien, sanamente.

Momento de color: lima.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Deberán insistir en el plano laboral acerca de ciertas promesas que les habían formulado. No permitan que su dolor afectivo opaque el aspecto laboral. Estado de alerta por su economía, gasten lo menos posible, no despilfarren, no hace falta.

Momento de color: ámbar.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Posibilidad de arreglo con respecto a una situación con papeles. Sentirán que no los comprenden en sus lugares de trabajo, traten ustedes también de ser lo más flexibles que puedan. Generar buenas cosas nos hace recibir lo mismo luego.

Momento de color: lacre.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Sentirá muchas ganas de encontrarse con alguien que los dejó pensando en otro momento de sus vidas. Deberían evaluar interiormente cuáles son sus necesidades afectivas. Pasan cosas que en principio no podemos saber el por qué, pero debemos tener siempre en cuenta que todo tiene una causa y un efecto.

Momento de color: magenta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

No dejen pasar la oportunidad de conocer gente que les interesa a través de una reunión social a la que son invitados. No siempre las cosas se dan a nuestro gusto en el plano laboral. Paciencia. Día para valorar lo que se tiene, de calmar la ansiedad y agradecer cada segundo de vida.

Momento de color: agua.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Se dan una posibilidad en el plano de las actividades. Sus relaciones laborales tienden a mejorar. Un altercado con sus parejas lo llevarían a perder la tranquilidad lograda, traten de conciliar. Notar la importancia de las cosas positivas que vivimos.

Momento de color: aguamarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Acuerdo que llega de la mano de una persona que los ayuda a negociar un problema. No todo está perdido en el plano afectivo, traten de reconocer sus fallas y decidan sabiamente. Ver nuestro interior y no negar los errores que cometemos.

Momento de color: púrpura.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Agotadora jornada en la que deberán tomarse un respiro para poder continuar. Quizás deban aprender a ponerse límites ustedes mismos con respecto al ritmo de sus actividades. Respetar nuestro descanso y todo lo que competa a nuestra salud.

Momento de color: té verde.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Promesa que se cumple en el plano laboral. Todo lo que sienten hacia esa persona deberían decírselo, será bien escuchado. No se comprometa aceptando una invitación que no le gusta. Poder decir nuestras verdades no debería causarnos culpa, el punto es la autenticidad.

Momento de color: oliva.