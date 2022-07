Éstas son las predicciones para el jueves 14 de julio de 2022.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Una propuesta de negocios les llega en una reunión que podría llegar a tener. Estén atentos a lo que respondan frente a pedido poco claro que alguien les formulará. Revisen bien lo que lean o escuchen. Las relaciones afectivas crecen favorablemente.

Momento de color: grisáceo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Hoy ser prudentes con los propios intereses les dará mayor objetividad. Esperanzado encuentro en el plano afectivo, llegan a compartir proyectos en pareja. Escalón que suben en el plano personal. Sentirá ganas de realizar algo que les dé satisfacción personal.

Momento de color: cereza.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Planificar con paciencia para que las cosas salgan bien en este día algo atolondrado. No se atrasen con la organización de sus proyectos y traten de sentarse a dialogar con las personas con las que desean encararlos. Estado de ánimo justo para retomar un vínculo perdido.

Momento de color: melón.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Hay cosas que quedan inconclusas y que habría que buscarles un final. Se arriesgan a prometer algo a alguien sabiendo que es ponerse en compromiso. No olviden que defender nuestras cosas no quiere decir que seamos egoístas.

Momento de color: coral.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Saber darnos nuestro lugar en esta tierra es generar sentido de responsabilidad. Posible reunión laboral en esta jornada complicada para las agendas leoninas. Surgen inconvenientes que se deben solucionar antes de la semana. Se arrepienten por haber ido en contra de lo que sentimos.

Momento de color: añil.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Se darán cuenta de cierta sensación de ruptura en el plano afectivo. Las cosas a veces no se ven en el momento. No se arrepientan de decisión económica, es acertada para el momento que están viviendo. El punto es no desesperar y seguir adelante.

Momento de color: lima.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Se ocuparán de posibles tareas que les gustarán. Les llegan ofrecimientos laborales que los alegrarán. El contenido de sus sentimientos tiene mucha contrariedad, traten de separar la bronca de lo que sienten. Conectarnos con lo que sentimos aliviana las tensiones.

Momento de color: púrpura.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Un estado anímico muy positivo los mantendrá en esta jornada muy llenos de energía. Darse cuenta que estar bien predispuestos nos hace evitar la angustia. Acepten invitaciones y distráiganse, podría ser un día más que interesante.

Momento de color: rojizo.

Sagitario(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Laboriosa jornada en la que la creatividad les hará concretar proyectos que tienen en mente. Contentarse con los talentos propios y hacerlos lucir. Los invitan a participar de una reunión laboral a la que deberían concurrir. El amor con entusiasmo y alegrías.

Momento de color: turquesa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Una aventura los podrá poner en riesgos emocionales. Traten de actuar como su signo siempre actúa, con prudencia. Se generan en ustedes ganas de renovar su espíritu, vean y busquen la mejor manera de estar bien. Cambiar es positivo y alentador.

Momento de color: aguamarina.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Logran conocer gente que los ayudaría a realizar proyectos importantes que tienen en mente hace tiempo. Den la posibilidad a quien los ama de demostrárselo. Es importante darse cuenta de en qué cosas fallamos. Acercamiento y animosidad.

Momento de color: canela.

Piscis (19 de febrero al 20de marzo)

Se sentirán muy acompañados por alguien nuevo que llega a sus vidas en un momento ideal. Sirve darnos cuenta que abrir nuestras puertas es positivo. Actividad agotadora en sus lugares de trabajo. Hagan un equilibrio de energías para no agotarse.

Momento de color: celeste.