Éstas son las predicciones para el jueves 13 de febrero de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Verán inconvenientes nuevos en el trabajo, pero soluciones apropiadas que llegarían a lo largo del día. No teman emitir sus comentarios, decir es aportar. El corazón ariano avanza con alegría. Sensación de compenetración con el otro con ansias de producir logros y aspiraciones nuevas. Amor.



Momento: de color rosa.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Sin cambios significativos la jornada avanza hacia un acuerdo pacífico en el plano judicial, para aquellos taurinos que estén esperando asuntos legales. Es una buena jornada para acordar, para firmar o pautar. Lucidez y espontaneidad para plantear cambios productivos en el plano de las finanzas.



Momento: de color azul Francia.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Día complicado para los trámites, pero nada que no se pueda terminar a tiempo. La salud requiriendo control y un cambio en la alimentación, al menos dejar la sal. El amor podría darles una sorpresa agradable, reconocen más claramente lo que el otro les demuestra sentir. Apertura, principio, aurora.



Momento: de color verde esmeralda.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Sensibles los cangrejitos apuntan a tratar de mejorar situaciones en el plano familiar. Tengan paciencia y escuchen lo que les plantean. Sería más que oportuno revisar los gastos y programar de manera más racional y exacta cuáles son las prioridades. A pensar y poder ampliar las ópticas.



Momento: de color amarillo.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Búsqueda en el plano laboral en la que deberán aplicar inteligencia y ductilidad. No es una jornada fácil, pero los regidos por el sublime Sol podrán salir adelante. Posibilidad de mostrar proyectos o emprendimientos. Hoy a revisar antes de firmar acuerdos. Amor, pleno con salida y distracción.



Momento: de color rojo carmesí.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Angosta brecha entre las partes que disputan cierta cuestión de liderar y lograr ascensos en el trabajo. No siempre es lo que parece, de no darse hay un plan más interesante para más adelante. Calmen los impulsos. Siempre confiar en el futuro es una virtud. Virginianos el amor requiere de su atención.



Momento: de color blanco perlado.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Sin inconvenientes y con mucho entusiasmo en el plano de las actividades, los equilibrados librianos harán porte de su típica diplomacia. Jornada repleta de éxitos. Verán cumplidos algunos de sus deseos. Siempre agradecer al Cosmos las recompensas que nos da la vida. Optimismo.



Momento: de color plateado.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Día en el que deberán demostrar la fortaleza que tienen. Posible percance que sabrán afrontar con hidalguía. No vacilen en pedir ayuda a quienes saben que se la puede dar. Sorpresa emocionante por parte de amigos. Poder darse cuenta que a veces lo que pensamos es exagerado. Acompañamiento.



Momento: de color púrpura.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sin pausa sería ésta una jornada harto ocupada con temas del trabajo que los mantendrían un poco a las corridas. No les falta energía a los sagitarianos como para terminar con los compromisos a tiempo. Una salida nocturna muy apacible a la que tendrían que considerar realizar. Día a día la vida.



Momento: de color anaranjado.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas ocupadas con temas familiares que les requerirán pedir paciencia en el trabajo. Los llamados esperados pueden llegar, trate de poder organizar la jornada. Sensación de agotamiento físico y psíquico. Poner lo mejor de sí pero con calma, probar otros modos de visualizar las cosas de la vida.



Momento: de color natural.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Brillos y logros en este día al gusto de los acuarianos, mucha actividad e impredecibles momentos de alegría en las parejas. Proyección en el plano de las finanzas que podría traer nuevos rumbos y solidez ayudándolos a ir avanzando en soluciones que necesitan en el plano económico. Oportunidad.



Momento: de color azul eléctrico.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Jornada organizada en la que los piscianos podrían obtener novedades financieras esperadas. Búsqueda de respuestas en el plano afectivo que quizás los lleven a tomar determinaciones aún intensas. Valorar la capacidad propia es el punto de partida, tratar de mejorar las capacidades.



Momento: de color rosa viejo.