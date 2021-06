Éstas son las predicciones para el jueves 10 de junio de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos las noticias sobre un asunto familiar las tendrán hoy y sentirán un gran alivio. Siempre nos asusta cuando en la familia hay un problema. Podrían llegar a concretar un proyecto a futuro que les daría mucho entusiasmo lograrlo. Esperanza.



Momento: de color cobre.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos el cansancio mental se produce también cuando estamos obsesionados y no paramos de pensar exageradamente las cosas. Tomen tiempo y por lo menos miren por la ventana, relajen, respiren profundo y suelten las angustias. Renovación.



Momento: de color amatista.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos no declinen en sus proyectos por los inconvenientes que aparecen. Siempre hay cosas que corregir o sortear, crean en sus objetivos. El amor entendiéndose mejor, con poner mayor energía positiva y de buena intención, todo mejora.



Momento: de color crema.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos no se dejen estar, aprovechen sus momentos de buena canalización de las energías y apunten a los logros esperados. Los riesgos que se corren cuando uno emprende son lógicos, pero la vida siempre es afrontar y buscar el triunfo.



Momento: de color luna plateada.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Sentirán que el corazón está algo contrariado. Revisen el desgaste de sus energías en cosas que no tienen un gran sentido y razonen que todo puede repercutir en el ser integral. Cuiden sus emociones, ayuden a relajarse y propónganse cosas bellas.



Momento: de color verde claro.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



No se apresuren a sacar conclusiones apresuradas y esperen las respuestas en el plano de las actividades. El sinsabor que producen las discusiones o las controversias en el plano afectivo, nos lleva a sentirnos mal y tristes. Resuelvan conversando.



Momento: de color rosa.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos el romanticismo en su máxima expresión. Hoy es un día en el que los afectos y la pureza de los sentimientos dictarán el rumbo de la jornada. La salud a pleno, rejuvenecen sensaciones que creían perdidas. Entusiasmo y mucha tranquilidad.



Momento: de color frutilla.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos lograr las cosas en corto plazo no siempre es posible. No teman no poder asentarse o conseguir la tranquilidad que nos da estar encaminados en el plano de las actividades. Todo llega. Amor y reencuentro interno con alguien del pasado.



Momento: de color verde esmeralda.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos a veces hay un poco de arrogancia en las actitudes, revisen eso y pongan su mejor dosis espiritual en el ejercicio diario de la vida. Apliquen su inteligencia ante propuesta que puede llegar de la mano de conocidos. No se apresuren. Día para pensar.



Momento: de color café.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas hay una parte de ustedes que los obliga a tomar responsabilidades que realmente no tienen ganas de asumir. Tómense la libertar de pertenecerse y de hacer lo que sientan ganas, fuera de las pretensiones de los demás. Frescor.



Momento: de color aguamarina.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Acuarianos revisen a quienes desean proponerles sus ideas para poder realizar sus proyectos. Una cosa es la amistad y otra es la capacidad exacta para cada cosa. Hay algunos planteos de necesidad de más cariño en sus parejas. Relajen.



Momento: de color vino.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Procuren no detenerse tanto en detalles o dudas que podrían atrasarlos en sus proyectos. Se encaminan conversaciones muy provechosas con personas de su entorno laboral. El amor en esta jornada jupiteriana dándoles alegrías y calidez.



Momento: de color magenta.