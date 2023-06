Éstas son las predicciones para el jueves 1° de Junio de 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Sensación de angustia frente a disyuntiva que se presenta en el plano afectivo. No piensen que las cosas pueden modificarse solas, dependen de uno y del otro. No se puede creer que todos los problemas los genere uno solo en una pareja. Día para la introspección y la verdad.

Momento de color: anaranjado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Eventual situación que se desencadena sin querer, todo sale bien. No se asusten cada vez que su rutina cambia en algo, aprendan que es parte de la vida y que hay cosas que son imprevisibles. Día para sentirse seguros y tranquilos, es lo ideal y lo ideal no es imposible.

Momento de color: rosa.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

El horóscopo para el jueves 25 de Mayo de 2023

Se dispara de sus manos situación que ya casi tenían resuelta. No se desesperen y llamen a las personas indicadas. Vivirán algo especial con alguien que los estima mucho. Solidaridad. A veces nos sorprendemos cuando los buenos gestos ajenos llegan a nosotros.

Momento de color: amarillo oro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tratarán de vincularse con alguien desde un sentido que no coincidirá con ese alguien. A veces deberíamos esperar un poco y tantear el terreno al que queremos ingresar. Cancerianos día para evitar sufrimientos futuros. Saber que todo llega en tiempo y forma.

Momento de color: violeta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Querrán desentenderse de una situación complicada en el plano afectivo. En realidad les costará asumir lo que están sintiendo por esa persona que ingresó a sus vidas. Reflexión y ganas de obtener nuevos proyectos, imaginación especial en este día de ímpetu y ansias de logros.

El horóscopo para el domingo 28 de Mayo de 2023

Momento de color: plateado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Les afectará una actitud no muy correcta que alguien de su entorno laboral les demostrará. Si se preparan para esa salida a la que están invitados, su ánimo se levantará más de lo que imagina. Día de luces.

Momento de color: lavanda.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

La carga emocional a veces nos agota, buscar distendernos es más que importante. Hablar con uno mismo es necesario, hablar nuestras cosas con un amigo también lo es porque no siempre podemos solos. Día meditabundo, algo sensible para respetar y celebrar, es bueno ocuparse.

Momento de color: púrpura.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Aprenden a la fuerza una lección en el plano emocional que los enaltecerá. Se sumergen en sus pensamientos y se sentirán con ganas de sacar lo que mucho les cuesta. Liberación. La conexión con nuestro interior es algo que emociona y que cuando nos pasa no queremos que termine.

El horóscopo para el viernes 26 de Mayo de 2023

Momento de color: ocre.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Espacio reducido sin grandes posibilidades de agrandarlo en situación laboral casi terminada. Su autocrítica es bien recibida pero a destiempo. Comienza una etapa nueva, día interesante. Crecemos también a partir de nuestros errores y es una realidad que asumir, hace bien.

Momento de color: aguamarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Los llaman para comenzar un proyecto. Su capacidad es reconocida pero deberán poner en claro sus pretensiones. Aceleran un trámite que tienen pendiente y logran terminarlo. Habitualmente debemos respetarnos y hacernos respetar, tarea interesante que ayuda a le evolución toda.

Momento de color: malva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

El horóscopo para el sábado 27 de Mayo de 2023

No se conecten con sus celos porque sus fundamentos no tienen relación con lo que en realidad ocurre. Trabajen su autoestima y su seguridad propia. Comprenden algo importante. La libertad que tanto ansía el acuariano, a veces no se da cuenta que quien se la boicotea es él mismo.

Momento de color: violeta oscuro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Renace una relación que había quedado trunca, todo se reconecta como si el tiempo no hubiera pasado. Pero pasó. Hay una llamada desde su lugar de trabajo que los alegra. Siempre se puede pero reconocer que todo cambia junto con nosotros, las cosas tienen su ciclo. Día reflexivo.

Momento de color: azul cielo.