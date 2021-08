Éstas son las predicciones para el domingo 8 de agosto de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



A veces no nos sentimos cómodos con nosotros mismos. Importa revisarnos, enfrentar y afrontar las cosas que nos molestan de nosotros mismos. Crecer es con uno y las experiencias o historias propias. Verse, es válido para todos y por todos.



Momento: de color de color púrpura.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Poner luz en las supuestas sombras que tenemos, es alivianar las cargas. Juzgar y juzgarse es apresurado, aunque es parte de la naturaleza humana. Momentos de reencuentros internos y en busca de vivir con más despreocupación.



Momento: de color magenta.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Ofrecimiento inesperado por parte de personas que conocen. Es posible siempre volver a empezar, revisen sus situaciones personales y consideren cambios fundamentales. Domingo para la reflexión y a la vez para el disfrute de lo que se es.



Momento: de color agua.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos domingo con nostalgias o remembranzas. Logren en ustedes mismos poder manejar su relación con el pasado. Ganas de cambios en el hogar, háganlos, entreténganse haciendo cosas en casa. Renovación, aire fresco.



Momento: de color canela.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos siendo lúcidos y jefes natos, hoy distiendan sus energías procurando contactar a quienes desean o a personas que quieren mucho y extrañan. Pensar con alegría en otros, es positivo llevarnos a entender y apreciar sobre las bellas cosas de la vida.



Momento: de color tiza.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos domingo de sensación de unión y algarabía con quienes quieren. Familia y reafirmación de las uniones. Procuren no involucrarse en temas del pasado que ya vivieron, padecieron y sobre los que decidieron. Cautela.



Momento: de color azul fuerte.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos arremangarse para buscar las soluciones a los problemas, es empezar a resolverlos. Cuando hay voluntad, la imposibilidad se diluye y crece la esperanza. No claudiquen, todo siempre tiene solución. Meditación y alegría de vivir.



Momento: de color azul cielo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos, las energías en este día descanso estarían puestas en salidas o reuniones con allegados que les dan alegría. Hay una búsqueda interna que los propone a poder abrirse un poco más hacia los demás y dejar de lado la desconfianza.



Momento: de color mandarina.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Arqueritos con nuevos impulsos en el plano afectivo. Podrían llegar a plantearse nuevas cosas para hacer, proyectos que tienen en mente, sueños que traerían la posibilidad de realizarse. Busquen en ustedes, permítanse crear y creer.



Momento: de color rojo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas con algo de terquedad lo cual no es difícil que ustedes a veces se pongan tercos u hostiles frente a determinadas situaciones. Procuren ampliar sus paradigmas o arquetipos. Vivirán cambios leves que los alentarán a seguir disfrutando de la vida.



Momento: de color verde puro.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos y una jornada con mucha adrenalina. Se tomarán los momentos con buena energía y disfrute al compartir con sus familias. Planifican y aprovechan la natural creatividad y originalidad con buen humor y valorándose.



Momento: de color amarillo.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos los rincones de la mente a veces nos juegan malas jugadas. Uno de esos rincones tienen el registro de la culpa, y el punto es tratar de quitársela. Una cosa es la responsabilidad y otra la carga que los demás nos ponen en las espaldas.



Momento: de color fucsia.