Éstas son las predicciones para el domingo 6 de septiembre de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos domingo con bastante actividad como para poder relajar y conectarse con otras cosas que la vida ofrece. Incurrir en el mundo del Arte, leer, profundizar, siempre es bueno poder cultivar el intelecto y el contacto con las grandes obras naturales y del hombre.



Momento: de color zanahoria.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Las consecuencias de los roces en las parejas van generando corrosión en los vínculos. Habría que sostener el pensamiento y la intención de priorizar las mejores partes de cada uno y trabajar juntos las que no lo son. Los reproches, las peleas, siempre hacen mal.



Momento: de color magenta.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Geminianos posibles pensamientos sobre personas del pasado que les harán sentirse bien. Innovación y ansias de tener mayor movimiento en el plano social y de relaciones afectivas. Necesidad interna de crecer, planifiquen.



Momento: de color coral.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos pongan en palabras lo que les pasa. No debemos dar por hecho que quienes nos rodean puedan captar exactamente lo que nos pasa. Decir sana, alivia, invita a ser escuchado aunque pensemos que no nos escuchan. Cada uno es y hace lo que puede.



Momento: de color ámbar.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos con una nueva sensación en el plano afectivo. Fácilmente abren sus corazones y se permiten ser sin temor. Saber que no está mal jugarse por lo que sentimos, el amor es, sucede, y el resultado no está escrito como si fuera un contrato.



Momento: de color uva.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Una cosa es ser desde la dulzura y otra dejar que quienes no los comprenden les falten el respeto. Los silencios muchas veces no son los indicados para poder resolver asuntos de relaciones humanas. Virginianos, pónganse firmes, quiéranse.



Momento: de color azabache.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Libra y la extrema sensibilidad en este domingo algo áspero y de discusiones en el ámbito familiar. Apelen a su paciencia y lucidez como para alivianar la carga emocional. Todo se puede solucionar, no desesperen. Busquen el rato para relajar.



Momento: de color azul cielo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos, los problemas son comunes a todos. Procuren no poner emociones contrariadas sobre quienes no tienen nada que ver con sus dolores o conflictos. Revisen en cuánto les afecta y equilibren al punto de poder mantener la paz para todos.



Momento: de color manzana roja.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos y una nueva posibilidad de poder finalizar en buenos términos vínculos en los que no hay compatibilidad o en los que lo que se siente es equiparado. Hay fuerza, lucidez y amor para poder tomar decisiones. Día con alivio a la vez muchas emociones en juego.



Momento: de color púrpura.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas busquen entretenerse, programen, hagan cosas, logren poder distender sus mentes y espíritus. Poder manejar los tiempos y adjudicarle el correcto a cada cosa, hace bien a la salud entera de nuestra integridad. Amor con mayor fuerza.



Momento: de color verde.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos las novedades del día pueden venir desde el plano familiar, con alegrías para compartir y nuevos caminos que se abren. El amor para las parejas nuevas se profundizaría y para las añosas consideren hacer borrón y cuenta nueva, busquen felicidad.



Momento: de color manteca.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Ustedes tienen el temple suficiente como para poder ponerle límites a aquellas actitudes que no son como deben ser por parte de personas que conoce. Presten atención con propuestas sobre negocios o emprendimientos, la claridad se vería confusa.



Momento: de color negro.