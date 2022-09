Éstas son las predicciones para el domingo 4 de septiembre de 2022.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

A veces nos cuesta asumir lo que sentimos por temor a sufrir luego. El sufrimiento es parte de la vida y siempre que sintamos, el dolor en cierto punto tiene su implicancia. Día de conexión y de distracción a la vez, déjense ser.

Momento de color: cereza.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Eviten mantener conversaciones de tono subido con sus familiares. Hay cosas que deberíamos no hacer por tratar de mantener la paz entre las personas con las que convivimos. No pensar sólo en uno ayuda también a crecer, a abrir nuestra conciencia.

Momento de color: blanco.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

La expectativa de la jornada se centra en pasarla bien en casa, en familia, en paz. Llamada que los incentivará a realizar un negocio que aún hoy siendo domingo traería posibilidades de crecimiento. Día activo con mucha energía positiva.

Momento de color: amarillo fuerte.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Se liberan de una situación molesta a nivel familiar. Todos los puntos estarían aclarados. Oportunidad para concientizar que tenemos que aprovechar cada instante de la vida. Domingo cálido internamente, sensación de alivio y esperanza.

Momento de color: dorado.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Traten de no hacer comparaciones con el pasado y darle lugar a sus sentimientos a que afloren. No buscar lo que ya no les dio resultado. Día para sentarse a pensar y a tomar decisiones en el área financiera. Saquen cuentas, revisen papeles.

Momento de color: verde.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

No se desprendan internamente de lo que sienten, si todavía no pueden hacerlo. Los duelos, el asumir ciertas realidades, lleva tiempo y cada uno lo hace como y cuando puede. Cambio interior en cuanto a la sobre exigencia propia. Sepan liberar.

Momento de color: violeta.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

El orden afectivo pasará por la razón. Logran pensar seria y objetivamente. Saber que debemos respetar y respetarnos. Buena respuesta reciben por una preocupación que tienen en su plano de las finanzas. Ayuda que llega.

Momento de color: plateado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

La superación de ciertas cosas que los afligían los hará decidir otras que antes no podían. Nada más propicio que poder dar por terminado internamente situaciones que duelen o hayan sido negativas. Permitirnos probarnos es crecer.

Momento de color: turquesa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Deberán ocuparse de imprevistos que surgen que tienen que ver con cuestiones caseras. Saber que la vida tiene siempre cosas que nos ocupan aunque no queramos. Es bueno poder pensar hacia adelante, vivir desde la esperanza también.

Momento de color: verde mar.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Compromisos familiares que les pueden cambiar el humor. El punto es poner los límites necesarios para que las cosas se puedan mantener equilibradas. Descubrimiento afectivo. No sentirnos responsables de todos.

Momento de color: verde bosque.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Lo imprescindible de la jornada es que establezcan el diálogo necesario con sus parejas. No permitan que las cosas pasen a mayores. Todo apunta hacia la solución de algo que esperan. Buscar que las cosas resulten positivas.

Momento de color: rosa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Se alteran las emociones por regresar con los pensamientos al pasado afectivo. Sabemos que nada es porque sí y que nada de lo que ocurre es casual. Volver a la fuente interna para equivocarnos lo menos posible. Sepan poner punto final a lo negativo.

Momento de color: lila.