Éstas son las predicciones para el domingo 30 de agosto de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Lo recomendable para esta jornada en que la intuición propia les dará la pauta sobre un problema que tienen. Conéctense con ustedes mismos y sus verdades. No den un paso sin antes estar seguros. Busquen las respuestas en ustedes mismos.



Momento de color: azul.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Surgen nuevos pensamientos con mucha positividad y optimismo. Tienen hoy la posibilidad de acceder a ustedes mismos y a la conciencia de lo que están viviendo hace tiempo y no lo aceptan. No negarse a la realidad aunque duela es primordial.



Momento de color: verde agua.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



La importancia de alguien con quien comparten la rutina diaria con ustedes. Generen el equilibrio dando la prioridad al amor y no a la discordia. Valorar al otro, ayudarse mutuamente, comprenderse.



Momento de color: rosa.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



La practicidad aplicada a un pensamiento que les traerá soluciones a sus manos. A veces no nos damos cuenta que las cosas tienen una solución simple si cambiamos el enfoque con el que las vemos. Inteligencia y bondad.



Momento de color: crema.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Lo que llevan en sus mentes respecto a los problemas personales que tienen deberían ponerlo en palabras. No olvidemos que las cosas son más fáciles si las decimos y no si nos guardamos la angustia que nos generan.



Momento de color: magenta.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



La expectativa con respecto a respuestas que están esperando que lleguen, podría cumplirse si comprenden que cada uno tiene su ritmo propio. El amor se siente, tomar conciencia a veces nos cuesta. Entender al otro.



Momento de color: amarillo suave.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Logran cumplir un deseo muy importante para ustedes. Aprender más allá del logro destacando las cosas que enriquecen la parte interna del ser. No arriesgar las emociones en el plano afectivo. Quizás esperan demasiado.



Momento de color: lila.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Intuición que los eleva espiritualmente. Hallazgo interior que los reconecta con ustedes mismos. Los que los quieren realmente los ayudarán a solucionar un problema económico. Saber que todo llega.



Momento de color: celeste.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Alteran su estado anímico por un llamado que los moviliza emocionalmente. Pensamientos profundos y la búsqueda casi agotadora de tratar de vivir en paz. Sepamos que la interioridad es decisión propia.



Momento de color: púrpura.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Intolerancia que manifiestan ante ciertas actitudes de personas de su familia. Quizás la postura debería ser un poco más comprensiva y permisiva, hay veces que esto es necesario. Respetar la libertad del otro.



Momento de color: ocre.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



El fuerte de su esencia es la posibilidad creativa que tienen. Día de inspiración y de ganas de realizar algo propio por pequeño que sea. Surgen en ustedes una nueva tendencia interna. Buscan sellar sus pasos.



Momento de color: rosa viejo.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Todo estaría en mejores condiciones a nivel familiar. Entusiasmo por una propuesta que les hacen y que podría generarles un proyecto. La alegría de vivir hay que aprovecharla y plasmarla para siempre. Conmemoración.



Momento de color: anaranjado.