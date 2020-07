Éstas son las predicciones para el domingo 26 de abril de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Amplio margen para poder descansar luego de realizar sus tareas a tiempo y bien. Los circuitos en la familia pueden tener algunos roces que se deberían subsanar. Ayuda emocional ante problema personal. Compañía.



Momento: de color verde olvida.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Singular jornada con algunos altibajos anímicos por ciertos aires de resquemor con las parejas. Racionalizar las emociones no es algo que le cueste a los mentales taurinos, en esta vez, muy oportuno hacerlo. Pacifiquen.



Momento: de color playa.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Sabrán tomar decisiones hoy con mucha convicción y certeza en los pensamientos. Buscan y encuentran algo nuevo para su proyección de vida. Logros emocionales y afectivos por situaciones positivas en el ámbito familiar.



Momento: de color canela.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Jornada agotadora para los cangrejitos que de atareados y confusos pueden hacer que las cosas se compliquen más. Busquen separar las emociones de los pensamientos y procedan sin temor a equivocarse. Concentración y criterio.



Momento: de color blanco.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Sol brillando en las mentes de los autosuficientes leoninos, que logran concluir situaciones de larga data en el plano familiar. Traten a la vez de hacer sentir las responsabilidades que les toca a los demás, permitan crecer.



Momento: de color acero claro.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Los asuntos de la familia traen ciertas complicaciones. Prueben con soltar la responsabilidad de hacer todo, o de comprometerse a llevar lo que se llama la batuta. No hace falta, permitan que los demás puedan incluso equivocarse, ayudar muchas veces pasa también por delegar.



Momento: de color cromo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Es un día con mente clara y lúcida para poder analizar bien el rumbo a seguir. Hay sueños que no se cumplen, pero ideas que pueden funcionar. Los corazones librianos tienen hoy la posibilidad de comenzar de nuevo.



Momento: de color fucsia.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Jornada a gusto para los escorpianos que siempre están atentos a los requerimientos de los demás. Logran consolidad ciertos puntos de vista respecto a situaciones que deberían corregir en familia. Salud estable, respiren profundo siempre.



Momento: de color verde bosque.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sentimientos encontrados y búsqueda de la verdad frente a las relaciones de pareja. No hace falta condimentar con enojos o alteraciones emocionales, el diálogo es el camino sobre todo en estos momentos.



Momento: de color maíz.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Saber que no siempre se valora la gran capacidad que tengamos o se valore nuestro esfuerzo. No siempre se nos dan las cosas justas, pero siempre se puede luchar y tener expectativas. Sabiduría y entendimiento. Amor que cura.



Momento: de color turquesa.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Abrigan una sensación de desasosiego y preocupación que les dan un día sui generis con altibajos emocionales. Piensen que no es malo a veces sentarse a pensar y debatir con uno mismo. Decisiones y libertad de ser el que se es.



Momento: de color añil.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Tratar de racionalizar que el peso de las responsabilidades no debería agobiarnos. Saber y trabajar las sensaciones extremas, que sólo logran confundirnos y alterar la paz que todos merecemos. Se parte desde la tranquilidad. Espiritualidad.



Momento: de color ámbar.