Éstas son las predicciones para el domingo 25 de abril de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Si se pudiera dejar de lado la intolerancia, la vida sería más pacífica internamente para los potentes arianos. Pureza indiscutida la de estos nativos, es tarea tratar de equilibrar sus impulsos y arrebatos temperamentales.



Momento de color verde agua.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Sin duda cuando podemos bajar los niveles de ansiedad, la sensación de bienestar aparece sin lugar a dudas. Taurinos, dejen de lado la intención de discutir hasta que les den la razón, la terquedad es uno de sus trabajos en esta vida.



Momento: de color alga.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Las determinaciones si son emitidas en momentos en los que las emociones dictan por sobre la racionalidad, no serían entonces las indicadas. Este es un buen día para poder dilucidar y aplicar la calma por sobre las cosas. Pacifiquen.



Momento: de color acero.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Traten de ponerse a pensar de qué modo generarían ese diálogo pendiente con socios o personas con las que hay en común algún tipo de negocio. Eviten malos entendidos. El amor con buena semblanza, se complementa y une.



Momento: de color cereza.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Expectativas relacionadas a futuros negocios que tienen un tinte positivo y alentador. Planeen bien y busque la oportunidad. El amor con bastante aceptación y con cierto nivel de pretensiones que serían aceptados del otro lado.



Momento: de color verde bosque.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Busquen la valoración de las virtudes en la persona con la que están y dejen a la vez que sea desde la espontaneidad y desde sus pensamientos. Aprender a distinguir los intereses y gustos de los demás es importante. Compenetración.



Momento: de color marrón.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos siempre es mejor conocer la verdad de las cosas antes que negarlas y ocultarlas como si no ocurrieran. Meditación que podrían sentarse a hacer, en este día en el que el tiempo, les ofrece posibilidades. Confianza.



Momento: de color blanco perlado.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Traten de no caldear los ánimos y revisar también las actitudes propias. Escorpianos una de las lecciones a aprender es la de poder entender que los demás deben ser escuchados y que el modo de ver las cosas, puede cambiar. Evolución.



Momento: de color cerceta.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Los sagitarianos con una jornada más relajada y con oportunidades de realizar limpieza profunda en casa. Tanto en los afectos como en la salud, hoy es un día que reboza de alegría a estos nativos multifacéticos y originales.



Momento: de color azul mar.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Los nativos tan pensantes de este signo de Tierra regido por el gran experimentado Saturno, tendrán hoy una jornada de reflexión y de atención a los requerimientos de los demás. Justas palabras, paz interior, crecimiento.



Momento: de color turquesa.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Apatía que los llevaría a tener malos pensamientos de los que tampoco estarían seguros de aceptar que son ciertos. Malgastar la energía en conectarse con la negatividad, sin duda, no nos sirve en nada. Levanten el ánimo, vivan.



Momento: de color amatista.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos con un domingo bastante completo con mucho movimiento en casa dándoles sensación de ordenar y limpiar lo que no les sirve. Sienten a pleno y valoran la sensación de sentirse bien y acompañados. Dejen atrás dolores emocionales del pasado.



Momento: de color verde oliva.