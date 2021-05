Éstas son las predicciones para el domingo 23 de mayo de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos domingo que invita a las reflexiones y los pensamientos que colaboren a mejorarnos como personas. Observen a sus familiares que podrían estar guardando angustias que les cuesta decir. Busquen el diálogo. Ameno día para generar paz y armonía.



Momento: de color rosa.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos hay tema pendientes en su haber afectivo que deberían revisar y tratar de solucionar. Podrían estar recibiendo propuestas en el ámbito laboral de las que tendrían que tener cierto cuidado. Sabemos que no todo lo que brilla es oro. Precaución.



Momento: de color café.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Jovialidad interna en esta jornada de domingo tranquila y apacible. Disfrutarán de la intimidad del hogar haciendo cosas por el mismo. Limpiezas profundas y ventilando como todos los días. Se sienten tranquilos con sus logros. Plenitud.



Momento: de color amaretto.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Mucha vitalidad para los sensibles regidos por la bella Luna. Tienen sensaciones encontradas pensando en personas del pasado. Cuiden su normal desempeño de las emociones y no caigan en depresiones innecesarias. Todo es por algo.



Momento: de color lirio.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Se desempeñan con tranquilidad en este día que aporta la posibilidad de poder descansar y darse permisos. Estarán receptivos y analíticos para revisar cuestiones del trabajo o de los proyectos que tengan en mente. Satisfacción y agrado.



Momento: de color oliva.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos presten atención a los reclamos de sus parejas. Escuchen y consuelen las inquietudes que les reclaman. Es buen momento para tomar un cambio en la rutina que quizás los esté alterando y dándoles stress. Las cosas pueden tomarse distinto.



Momento: de color amarillo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos analicen el modo en que comen y lo que comen. Trasladar la ansiedad a la comida no es la mejor opción. Búsquense el rato para hacer alguna serie de ejercicios en casa, hay muchas opciones para poder hacerlo. Amor con ilusión y alegría.



Momento: de color celeste.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Simpatía por personas que les hablan. Las nuevas maneras de comunicarse pueden aportar personas interesantes. Se gana tiempo en este día domingo para adelantar cosas del trabajo. Muy aprovechable jornada para ponerse al día con cosas atrasadas.



Momento: de color verde claro.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Procuren no perder el control dejándose llevar por los impulsos. Siempre los momentos nos dan la oportunidad de elegir. Conversaciones que los alientan a buscar para futuro nuevos horizontes en el plano de las actividades. Hoy agradezcan lo que tienen.



Momento: de color zanahoria.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Busquen flexibilizar de mayor manera el modo de relacionarse afectivamente. Escuchen a sus seres queridos y valoren esas palabras vertidas desde el amor. Encrucijada financiera que les producen nervios y alteraciones, hoy dejen de pensar tanto.



Momento: de color celeste.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Aporten a la jornada al despertarse una mejor energía, un propósito de estar calmos y con el resurgir del entusiasmo. Verán venir buenas nuevas en el momento que mejor les siente y les aporte. Apelen a la simpleza y a una mejor opción de vivir en paz.



Momento: de color verde bosque.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Día ideal para hacer limpiezas en las casas. Hoy es un domingo muy cargado de energía para los receptivos piscianos, aprovechen esa iluminación que no es difícil para ustedes percibirla. Orienten sus pensamientos para poder cumplir sus ideales.



Momento: de color durazno.