Éstas son las predicciones para el domingo 23 de abril de 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Una etapa de reconstrucción espiritual en la que sentirán que crecen. Sus ánimos de conquista con respecto a esa persona que les interesa los llevarán a lograrlo. Hacer las cosas que necesitemos para ser felices vital.

Momento de color: rosa tenue.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Una esperanzada situación los hará sentir que pueden recuperar sus sentimientos hacia sus parejas. A veces llegar al límite nos ayuda a restablecernos afectivamente. Permitirnos equivocarnos y saber darse cuenta.

Momento de color: plateado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Una inquietante situación con una persona del entorno los mantendrá ocupados para tratar de ayudarla a comprender y a incentivar a que sepan que siempre habrá soluciones. Cuiden su nivel de stress y respiren profundo.

Momento de color: amarillo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Su relación de pareja mejora. En la jornada traten de manifestar sus sentimientos y de hacer placentera las relaciones. Armonía. Una interesante propuesta de proyecto a futuro aparece. Darse cuenta que podemos ser felices.

Momento de color: café.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Especial sensación de alegría lograrán sentir a través de sus afectos. Las relaciones de pareja crecerán si mantienen una buena predisposición. Hay un proyecto a nivel laboral que puede darse tal como ustedes planeaban. Esperen tranquilos.

Momento de color: azabache.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Estarán ocupados de ciertas cuestiones que competen a lo familiar. Una entretenida invitación al diálogo llega a ustedes, es una buena oportunidad para sellar vínculos a la distancia. Abrir las puertas internas hace bien.

Momento de color: dorado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Sentirán que pueden manejar emocionalmente las situaciones afectivas de las que no pueden prescindir. Revean las mismas y no nieguen las complicaciones que les implican. Realidad. El amor debe ser una solución y no un problema.

Momento de color: rosa fuerte.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Verán que logran solucionar una cuestión que los aquejaba en el plano familiar. A veces nos cuesta separar las emociones que sentimos frente a los problemas. Les aportan un dato que les servirá a nivel laboral para el futuro.

Momento de color: berenjena.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Ocurrencia que les dará una posibilidad de dar un nuevo paso en el área de las actividades repensando el modo de encarar la realidad. Iluminación y rapidez. Los afectos estarán con una sensación de distancia. Entusiasmo nuevo.

Momento de color: verde.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Se preguntarán si pueden solucionar inconvenientes que tienen de larga data en el plano afectivo. El punto es sincerarse y sentir que podrán ser comprendidos. A veces necesitamos estar solos y no quiere decir dejar de querer.

Momento de color: púrpura.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Dirán algo que las personas que comparten la vida junto a ustedes sentirán una inmensa alegría. Deberían mantener su posición y no arrepentirse ni temer por lo que sienten. Libertad bien lograda. El amor libera y nos acerca a la plenitud.

Momento de color: azul mar.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Almacenan ideas que desearían que se concreten en el área de las actividades. Traten de sentarse a planificar y plasmar sus inquietudes. Una respuesta más que interesante en el plano afectivo podría llegar. Crean en lo que añoran.

Momento de color: anaranjado.