Éstas son las predicciones para el domingo 20 de septiembre de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Domingo para poder sentarse un rato y analizar hacia dónde van. A veces queremos abarcar muchas cosas, pero no siempre logramos que todas salgan bien. No se apresuren y tomen decisiones acertadas, las que más les den tranquilidad.



Momento: de color amarillo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos tienen sus causas las emociones que están sintiendo. Dejen salir a la luz y pongan en palabras sus angustias. No tiene que ser un reclamo, sino una exposición de sus verdades. Domingo que les da respuestas esperadas.



Momento: de color púrpura.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Podría haber una aparición súbita de personas del pasado. Analicen bien qué cosas positivas pueden sacar de eso. Probarse y probar el ejercicio de los vínculos, no significa atarse. Hay ganas de mudarse, traten de ordenar bien sus papeles.



Momento: de color plateado.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Derivaciones de ciertas asperezas en el ámbito familiar. Reconozcan sus errores y adquieran una modalidad distinta frente a las circunstancias. Mucha intuición y certezas que podrían aplicar en asuntos que refieren a aspiraciones profesionales.



Momento: de color anaranjado.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Podría tener una conversación con familiares que aspiran a hacer negocios o proyecciones en conjunto. Revisen internamente si es para ustedes probable y beneficioso. El amor viene de la mano de alguien del pasado. Momento especial.



Momento: de color menta.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Novedoso lo que puede pasar en reencuentros internos con parejas que quedaron inconclusas. A la vez, sirve, todo sirve, para pensar y saber de uno. Se aventuran en proyectos más osados y creativos. Disfruten de su soltura nueva y sean quienes son.



Momento: de color turquesa.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Momento de transición en el aspecto afectivo. Mantengan reservas frente a conversaciones que podrían traer asperezas. Librianos hora de planificar realizar alguna tarea en la que lo creativo o artístico tenga su lugar en sus vidas. Sensación.



Momento: de color cian.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Incentivo y elección en la vida de estos intuitivos natos. Se proponen a ustedes mismos objetivos más claros y decididos en el área de las actividades. Funciona algo nuevo en ustedes generando expectativas casi espectaculares. Dense permiso.



Momento: de color azul Francia.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Decir la semana que viene, mejor la otra, o frases mentales que justifican la postergación de las cosas que tienen que hacer, es desde ya, negativo. Pónganse objetivos y muevan sus energías, tienen de sobra. Aprecio y buen humor en familia.



Momento: de color fucsia.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Puntos de vista distintos con cierta presión por parte de allegados. Tomen su tiempo y saquen sus propias conclusiones para poder decidir. Hay cosas que resolver en las parejas, no dejen pasar haciendo de cuenta lo que no es.

Momento: de color azul marino.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Ustedes aguateros son ideales para los cambios, decididos a eso y a dejar atrás las cosas del pasado. Es entonces un buen momento para retirarse de algunos vínculos. El silencio y la negativa de los demás, son también indicadores.



Momento: de color arándano.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Ejecuten esos llamados que no se animan a hacer. Cuando sentimos muchas ganas de decir algo, tomar fuerza para lograrlo es valedero. Las respuestas que reciban darán la verdad, y es esa la base de la vida. Caminen, respiren, observen lo bello.



Momento: de color celeste.