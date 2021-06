Éstas son las predicciones para el domingo 20 de junio de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Energía suficiente como para realizar cosas en casa, o simplemente sentarse tranquilos a pensar libremente. Ofrezcan su amabilidad y don de gente hacia los demás. Eviten discusiones innecesarias y disfruten del día.



Momento: de color azul puro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Ansiarán tener encuentros amorosos con personas que quedaron en su haber y no se animaron en su momento. Planifiquen para hacerlo en el futuro posible. Intentar es honorable, con respeto y verdad las cosas funcionan.



Momento: de color rosa.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



No sería un día apto para seguir el hilo de discusiones si se presentan. Tenemos que tratar siempre de colaborar con la paz y la armonía. No se dejen llevar por habladurías ni malos gestos. Fluyan geminianos, conserven su calma.



Momento: de color crema.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cancerianos con un domingo original y con mucho movimiento en el plano emocional. Llamados que les darán una jornada apacible y positiva. Busquen relajar las mentes y los cuerpos. Renovación que sienten necesaria.



Momento: de color coral.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos sintiendo que las cosas están dando signos de mejoría y de mayor compenetración en el plano afectivo. Liberen la sensación de estar siempre pensando en los problemas de la semana y dense la posibilidad de estar bien.



Momento: de color rosa.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Mercurianos con una mente muy lúcida y unas ansias de generar cosas nuevas a sus vidas. Analicen posibilidades. El corazón algo arisco mezclado con miedos internos que producen sensación de querer estar solos. Experimentación.



Momento: de color verde profundo.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos uno de los domingos más apreciables dada la energía de querer salir de los miedos internos. Los problemas no deberían hacernos claudicar, es importante generarse renovación de la energía siempre. Confíen en ustedes.



Momento: de color crema.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpio y la realidad emocional con alguna sensación de soledad o de incomodidad con las personas de quienes esperan más. No siempre se vibra igual, no siempre coincidimos en todo. Si hay posibilidad de dialogar, háganlo.



Momento: de color púrpura.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Los arqueros con ansias de pasar un día completo contactando a quienes desean. Alegrías espontáneas que les darán un domingo que los dejarían pensando. Evaluar cuánto mejor es estar de buen humor y alegres.



Momento: de color zanahoria.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas alegres con su entorno familiar. Ven resueltos inconvenientes naturales que se pueden dar en las familias. A veces, todo es cuestión de tiempo y de conciencia de cada uno. Dejar actuar a los demás es positivo.



Momento: de color perla.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Cierto cansancio mental al que deberían darles la importancia merecida. Muchas veces minimizamos el hecho de sentirnos mal o agotados, y lo sano es tratar de remediarlo y entender que no tenemos por qué estar mal o agobiados.



Momento: de color blanco.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los piscianos con ánimos aún sin ganas de cambiar. Concientizar que es importante poder romper un poco la rutina, y aventurarse a vivencias enriquecedoras que nos podrán abrir posibilidades internas de mejoría y de nuevos puntos de vista.



Momento: de color arándano.