Éstas son las predicciones para el domingo 18 de abril de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Domingo muy alegre con algarabía en el plano familiar por noticias buenas en ese ámbito. Los que tengan jornada laborable, tendrán un día organizado y tranquilo. Conciencia sobre la salud. Quiéranse más, aprendan a no desesperar.



Momento: de color verde mar.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Mucha imaginación y empeño en ideas nuevas para hacer modificaciones en los hogares. No olvidar que es bueno hacer cambios, mover muebles y descartar lo que no se usa. Llamado interesante para aquellos que están solos.



Momento: de color borgoña.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Muy compenetrados los geminianos en ideas que tienen ganas de proyectar y hacer realidad en el área de las actividades. Inspiración y reconfortante sensación al creer en ustedes mismos. Corazones acompañados.



Momento: de color azul Francia.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cancerianos podrían tener hoy sorpresas no muy agradables generadas por personas de su entorno. Es importante poder separar las emociones y lograr poner luz en la oscuridad. Saberse seguro de uno, y sobre todo, honesto.



Momento: de color añil.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Organización y empeño en el área laboral. Se ve a los leoninos ocupados y luciendo su responsabilidad sabida. Jornada para poder hacerse el rato y salir a caminar o realizar cualquier actividad que les haga sentir el cuerpo trabajado.



Momento: de color zanahoria.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Eventos en el plano afectivo con muy buena aspectación en la vida de los virginianos. Logran en este día alegre de domingo, avanzar en conversaciones de negocios posibles o de comienzos de alguna actividad nueva para ustedes.



Momento: de color maíz.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Algunos librianos tienen una tendencia hacia la reacción y el enojo desproporcionados. Siempre es más que importante reflexionar y aceptar los errores, a la vez actitud noble que no le cuesta ejercer a este signo sensible.



Momento: de color amatista.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Día para vincularse y tratar de buscar reconectar con esas personas con quienes quedaron cosas por hablar. Llámense amigos o nueva pareja para quienes están buscándola. Tranquilidad laboral y las cosas encaminadas. Buena predisposición.



Momento: de color rosado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día ideal para aquellos que puedan tomarse un respiro. Se vislumbra una jornada sin complicaciones y con detalles de alegría de la mano de los afectos. Traten de hacer cosas que los distraigan y entretengan. Buscar la tranquilidad.



Momento: de color turquesa.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Algunas situaciones que podrían complicar en algo la rutina calma de los acuarianos. Vicisitudes que se liberan arribando a buen fin. Cierta lentitud de novedades que esperan, situación que para los ansiosos, es difícil, tranquilidad aguateros.



Momento: de color púrpura.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Situaciones algo complejas que se disuelven a través de un diálogo y de simplemente ponerse de acuerdo. Apunten siempre hacia la paz. Piscianos con encuentros internos afectivos que los ilusionarían y les darían ganas de seguir apostando al amor.



Momento: de color anaranjado.