Éstas son las predicciones para el domingo 17 de mayo de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Vicisitudes que pueden ocupar bastante tiempo en este día que puede pasar por arreglos en la casa, cambio de lugar de los muebles, mucha ventilación. Busquen relajar hacia el final del día, pensar en todas las buenas cosas que nos pasan.



Momento: de color cobre.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Día elegante para los refinados y estéticos taurinos. se proponen objetivos físicos. Se proponen cuidarse más. Sensaciones positivas en los hogares, remarcan en sus fueros íntimos la importancia de los afectos y de las virtudes.



Momento: de color granate.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Buena predisposición de los geminianos para poder resolver asuntos en el hogar. Siempre que se pueda dialogar y mantener la calma funcionando desde e amor, las cosas apuntan a solucionarse. Salud sin inconvenientes, energía alta.



Momento: de color arándano.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los medios aptos para que todo salga bien en este día con bastantes cosas para hacer en casa. Los cancerianos y sus corazones haciendo repasos de lo que sinceramente sienten. La complicación y los celos deben desaparecer. No hacen falta.



Momento: de color malva.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



Día para plantearse poder tomar distancia con las cosas que les hacen mal. Saber que no siempre podemos asumir todas las responsabilidades y mucho menos si no son nuestras. Soltar, dejar crecer a los demás es más sano. Suelten, respiren.



Momento: de color mediterráneo.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



No sirve darse por vencido, dejarse vencer es una actitud muy negativa de la que cuesta salir. Es mejor siempre tratar de ver qué se puede hacer ante las circunstancias cuando no son favorables o fáciles. Busquen alegría.



Momento: de color marrón dorado.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Los librianos sentirán alivio físico si es que cuidaron su dieta. Poder manejar con la mente el tema de la ansiedad, es lo ideal, hay que tratar de hacerlo y no referir sólo a la alimentación. Corazones contentos, alegría y alianza.



Momento: de color verde puro.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Suficiente energía como para no detenerse y poner todo de sí para hacer las variadas tareas que plantea la jornada. El amor muy conjugado con la vista del gran planeta del amor Venus, aprovechen y declaren su sentir.



Momento: de color rojo brillante.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Buen momento para reconocer las faltas que cometemos con personas del entorno. Sagitarianos, es noble y necesario poder pedir perdón. El corazón acompañado, sepan aprovechar cada situación òsitivsa que vayan viviendo.



Momento: de color violeta.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Día de paciencia para los capricornianos. Deberán aplicar toda su mejor energía para que no se rompa la armonía con quienes conviven o se relacionan. Apuntar siempre a la simpleza y a no complicarse con cosas vanas. Cada día puede ser feliz.



Momento: de color lima.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Dar la espalda no es la opción, aunque moleste o incomode es mejor siempre afrontar los problemas y buscar el mejor modo de solucionarlos. Nada es imposible sobre todo cuando ponemos lo mejor de nosotros. Respiren acuarianos.



Momento: de color verde bosque.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los plazos de tiempo en las parejas no son lo indicado. Las cosas que se sienten distan de fecha u horario, se siente o no se siente. Mediten sobre lo que realmente quieren hacer, sin presiones ni conflictos, prioricen su verdad.



Momento: de color lacre.