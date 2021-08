Éstas son las predicciones para el domingo 15 de agosto de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos las conversaciones calmas siempre llegan a buen arribo. Frenen sus impulsos naturales y pongan un manto de suavidad, que también les sobra. Permítanse aspirar a ser felices, reconozcan su derecho precioso de tener bienestar y amor siempre.



Momento: de color lavanda.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos sentirán que están en un día glorioso. Llegan a ustedes cosas inesperadas y a la vez muy deseadas. Presten atención al comportamiento de quienes quieren, se darán cuenta que los cambios que uno hace afectan positivamente en el otro.



Momento: de color rosa perlado.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Es un día que hay que estar atentos a no tentarse con gastos innecesarios. Esquiven la compulsión que algunos pueden tener y analicen a qué se debe ese impulso. Bienestar que llegaría a partir de la revisión de nuestros fueros íntimos. Reconocimiento.



Momento: de color cobre.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Día para la algarabía y los buenos momentos. Se reproducen en ustedes sensaciones positivas que los ayudan a poder dilucidar cuánto más interesante y sano es vivir desde la alegría o la actitud lejana a los conflictos. Tomen decisiones para seguir adelante.



Momento: de color frutilla.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Sentirán incomodidad con personas de su entorno, no estaría de más pronunciar lo que les ocurre. Las reiteradas veces que sus sentimientos son encontrados habilitan el planteo de querer definir qué es lo que desean para lograr la felicidad.



Momento: de color turquesa.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos sobre todo las virginianas deberán prestar atención en el plano afectivo. Cosas que no les cierran o molestan, hora de plantear y plantearse si es necesario continuar con esos vínculos. Procuren liberar espacio en sus mentes y en sus corazones.



Momento: de color castaño.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos hay momentos que las cosas tocan sus límites. Llevarlos a los nativos de Libra al tope de la paciencia es difícil por la enorme capacidad de comprensión que tienen. Pero deberían poder cambiar esa vacilación que no les aporta nada positivo. Evolución.



Momento: de color magenta.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos apliquen hoy sus capacidades de poder cerrarle la puerta a los dimes y diretes. Personalidades potentes en este tipo de reacciones, que por cierto son sanas. El amor pudiéndose dar lo que están esperando por parte de quienes desean.



Momento: de color perla.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Procuren no volver a los temas que más problemas les trajeron en el pasado afectivo. No flaqueen y expongan ante sus propios ojos los recuerdos que no fueron buenos. Transformación. Domingo para poder salir, hacer caminatas o distraerse en casa.



Momento: de color amarillo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Sentirá ciertos condicionamientos por parte de familiares que quizás no entiendan que ustedes tienen sus propios compromisos y requerimientos. Háganse el rato para aclarar las cosas. El amor acompañando y ayudándolos. Protección.



Momento: de color rosa.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos el día con algunos compromisos, quizás llamados que no quieran realizar. Piensen que a todos nos pasa alguna vez, siempre hay algo bueno en cada vivencia, en cada contacto con el otro. El amor es posible que los tenga preocupados, escuchen a sus parejas.



Momento: de color violáceo.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos buen domingo para todo lo que refiera a cambios en el hogar, arreglos, movimiento de los muebles, limpieza profunda. Háganse el rato para poder pensar sobre las cosas que quieren que les pase y las que no quieren más.



Momento: de color naranja.