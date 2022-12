👐Vuelve "Un día para Crecer" la campaña anual de recaudación de fondos que realiza Fundación Crecer

Este viernes 16 de diciembre, a partir de las 19horas, se realizará una nueva edición de "Un día para Crecer" y será trasmitida en vivo por ADNSUR.

“Es un día donde Crecer abre las puertas, mostramos a nuestras familias, las cosas que vemos a diario pero la comunidad no se entera de cuáles son las necesidades y logros que tienen los chicos que acceden a un tratamiento y a una contencion cuando le podemos dar en algunos casos”, explicó María Dahinten, presidenta de Fundación Crecer.

Desde la fundación, piden ayuda a la comunidad de Comodoro Rivadavia. “Siempre nos ayudó, por eso se dice que las organizaciones sociales que perduran en el tiempo es porque son útiles a la sociedad a la que pertenecen, sino van desapareciendo”, valoró Dahinten.

“Por ahora, Crecer sigue siendo necesaria para la ciudad, por eso es que estamos e invitamos a la comunidad a que se sume y sea parte de los tratamientos de lo que podemos ofrecer a las familias que lo necesitan”, sostuvo.

En Comodoro un par de zapatillas cuesta lo mismo o más que el alquiler de una casa

“Crecer es como un puente entre los que pueden colaborar y las familias que lo necesitan”.

Actualmente, hay más de 200 chicos en lista de espera para ingresar a algún tratamiento en Fundacion Crecer. “La lista de espera es nuestro dolor. Porque tenemos que decirles que no podemos por ahora. No podemos nosotros pero no puede nadie en Comodoro Rivadavia atenderte. Es estar en carne viva como comunidad. No podemos tener tantos chicos en listas de espera. Tenemos que entre todos lograr dar respuestas a estas familias”, sentenció la presidenta de la fundación.

¿Volverá a nevar en Comodoro en las próximas horas? ❄☃

Dahinten manifestó que “tener un hijo con discapacidad o con problemas de neurodesarrollo es difícil”, pero mucho mas difícil es “no poder hacer nada por ese chiquito”. De ahí surge su compromiso y la invitacion a que cada vez se sumen más personas.

“Todo sirve, el aporte de todos. En atención actualmente hay 100 familias que reciben tratamiento, apoyo, cariño, decirles que estamos con ellos para ver que podemos hacer juntos, para ver qué atención podemos darte y que trámites podemos ayudar a que realices. Para que tu hijo tenga el derecho a una atención que no es más que uno de los derechos básicos”, señaló.

Desde hace seis años, están acompañados por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y de PAE. Se trata de ir a los jardines maternales y “hacer la detección en esos lugares, porque nos llegaban los niños tardíamente a los 6, 7 u 8 años. Muchas veces las familias no llevan al pediatra cuando están sanos para hacer el control, sino que los llevan cuando están enfermos y no hay posibilidades de que se haga un examen clínico con todo lo que requiere. A esa edad ya es tarde”, remarcó Dahinten.

Instalaron 16 cámaras de fotomultas en Comodoro: cuándo empezarán a funcionar

🥰 ¿Cómo ser padrinos en Fundación Crecer?

Implica saber que tu aporte va derecho a un chico en un tratamiento.

👉Como mínimo son 8 sesiones mensuales. Es calcular cuánto vale ese tratamiento y decir "yo me encargo de apadrinar a ese niño". A veces le ponen nombre y apellido, el padrinos sabe, “a veces quiere o no tener un contacto con esa familia y se propician esos encuentros”. Se puede colaborar en: Alias: FUNDACIONCRECER

Hasta el momento, en la previa de "Un día para Crecer", la Fundacion ya tiene más de 1 millón recaudado. El año pasado, durante el evento entre particulares y empresas se recaudaron 4 millones de pesos, que significaron continuar con el tratamiento de muchos chicos y dar ingresos a nuevos pacientes.