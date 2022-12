Desde el mes de octubre, la ciudad de Puerto Madryn ha tenido “buenos niveles” de consultas y reservas. Pasadas las fiestas, “los niveles de ocupación están a pleno”, indicó Cristian Loustau, integrante de la Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, en una entrevista para ADNSUR.

Tal como explicó, “la búsqueda de casas, departamentos u hoteles depende de la estructura familiar”. Las familias numerosas en general buscan una casa con parrilla y la cercanía de la playa.

También se buscan los servicios en la playa, los paradores, “la oferta y la demanda de Puerto Madryn es muy variada”, valoró Loustau.

Por otra parte, los hoteles son más buscados “por parejas o gente más grande” que busca más servicios.

¿Cuáles son los requisitos para circular con casas rodantes y tráiler en las rutas de Chubut?

En este caso, la combinación con la playa “hace que la mayoría busque casa o departamento”.

“La cantidad de días de estadía, en el turismo de avistaje de ballenas es de 3 a 4 días. Y el turismo del verano es de 1 semana o 10 días”, detalló el integrante de la Red de Alquileres Temporarios.

💰Tarifas:

La oferta es grande y diversa. Como referencia, se puede decir que “vale lo mismo un hotel para dos personas que un departamento donde puedan estar 4”, por ejemplo.

Por tal motivo, cuando viene un grupo familiar “se les hace más liviano” -económicamente hablando- ir a un departamento en vez del hotel, donde tiene que alquilar dos habitaciones.

Respecto del año pasado, Madryn actualizó los valores por la inflación -que ronda casi el 100%-. “No creo que valgan el doble, pero debe ser un valor cercano al doble. Que en realidad es lo mismo, ajustado todo por la inflación”, explicó Loustau.

Cuánto cuesta y cómo tramitar la VTV en Comodoro

Un departamentoo para 4 personas, cercano a la playa, ronda entre 18 y 20 mil pesos por día. “De ahí puede ser mucho más o menos”, señaló.

🕵️‍♀️¿Cómo evitar estafas?

👉La recomendación es buscar alojamientos que estén habilitados.

“Unos 50 son los que están asociados a la Red de Alquileres temporarios de Madryn. Y en general, son unos 300 los habilitados y otros tantos no habilitados, es decir que, el municipio no tiene registro y probablemente -si tenés un inconveniente- no tengas a quien reclamar”, resaltó Loustau.

Por último, se recomienda hacer las reservas con tiempo.