La situación de las Universidades “no es igual a nivel general”, aseguró Walter Carrizo, vicerrector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco(UNPSJB). “Cada una tiene su particularidad. Algunas universidades no tienen edificios propios, entonces tal vez no pueden renovar sus contratos de alquiler”, explicó a modo de ejemplo.

En ese marco, explicó que la secretaria administrativa de la UNPSJB estuvo en reunión con el equipo técnico de la Secretaria de Educación y la Subsecretaria de Políticas Universitarias. En relación a ello valoró “nosotros tenemos una situación bastante buena respecto de otras universidades”.

“Todavía no hay una resolución oficial, pero se estima que se estaría aprobando el incremento del presupuesto de los gastos de funcionamiento entre un 60 y 70 %. No es oficial, tampoco con la inflación que se ha generado en los últimos meses puede que alcance, entonces habrá que seguir haciendo gestiones para los gastos de funcionamiento”.

En relación a los gastos de sueldos, Carrizo señaló que “se está recibiendo lo que se recibió en diciembre”.

En tanto, respecto al dictado de clases, indicó que “comenzaron con normalidad”. Además, aseguró que este año la matricula tuvo un aumento.

AUMENTO DE ESTUDIANTES

En 2022, “los aspirantes fueron 8.976. En 2023, ese número aumentó a 9.188 y este año hay unos 10.400. Es decir que, unos 1400 alumnos más manifestaron su voluntad de estudiar este año en la UNPSJB”, señaló.

Y recordó que, después de la pandemia tuvieron estos pequeños aumentos, "pero es bastante considerable el número. Es casi un 15% más entre un año y otro”, informó.

“No sabemos a qué se debe este aumento si no tenemos un estudio realizado. Podríamos decir muchas hipótesis, por ejemplo, que en realidad hay muchos chicos que capaz hayan visto disminuidas sus posibilidades de viajar y trasladarse a otro lugar. Eso es altamente probable. Pero deberíamos tener un estudio para hacer una aseveración. Eso podremos saberlo a mitad de año si recibimos pases, por ejemplo, para continuar sus estudios en nuestra universidad", explicó.

Por el momento, comentó que continúan “con el mismo presupuesto del 2023”. “El tema es que el ajuste viene por la inflación que ocurrió. Todavía no recibimos las facturas de los servicios, que van a tener un incremento importante. Esta noticia de que el gobierno iba a aumentar en un 70% el presupuesto universitario, no es así, porque implicaría a la parte de sueldos y no es así. Solamente será sobre los gastos de funcionamiento”, detalló.

¿Cuáles son las carreras más demandadas?

Entre las carreras más demandadas, Carrizo mencionó a “Medicina y Enfermería”, como las que siempre tienen una buena cantidad de inscriptos.

En el caso de las Ingenierías, “se mantienen los números, incluso se incrementan. Tenemos una masa critica consierable de estudiantes”, concluyó.