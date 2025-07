Ramón Villagra —más conocido como 'Román Villa' en TikTok— es un creador de contenidos que conquistó Comodoro Rivadavia con un celular y su forma simple de contar lo que ve. Tiene 54.000 seguidores, uno de sus videos fue viralizado por Wanda Nara y convirtió las calles en su escenario cotidiano. No se considera influencer ni periodista, pero entrevista, informa y emociona con sus posteos. En este informe, lo acompañamos en su rutina, descubrimos su historia personal —marcada por la resiliencia— y entendemos por qué este catamarqueño que “ama Comodoro” se volvió uno de los personajes más queridos de la ciudad.

Se presenta como "un contador de la actualidad"; tiene "timing" y sabe encontrar el sentido de la oportunidad. Todas las mañanas, camino a su trabajo, logra descubrir alguna historia para contar. "Yo me cambié el nombre - dice - me llamo Ramón Villagra, pero con un cambio de letras quedó 'Román Villa'. Así lo reconocen en la calle sus seguidores.

Román no es de Comodoro. Nació en Catamarca, pero dice con orgullo: “Estoy muy agradecido con Comodoro. Amo Comodoro. Me salvó la vida.” En esa frase se resume una historia de reconstrucción personal que terminó con un micrófono y miles de personas al otro lado de la pantalla.

“Una vez, el Dr. Pedro Romero Luna me dijo: ‘Negro, sos muy joven, hacé algo. Tenés mucho. Tenés que seguir viviendo’”, recuerda Román. Fue una frase decisiva. Vivía uno de los momentos más difíciles de su vida, por la pérdida de su mamá, y no sabía si quería seguir. Unos días después, descargó TikTok y subió su primer video en la esquina de Canadá y Polonia. “Una locura”, dice. Así comenzó todo.

Hoy, sus videos alcanzan decenas de miles de vistas. Camina por la ciudad y le habla a su cámara como quien conversa con un amigo. Cuenta lo que pasa, escucha y ve. “¿De dónde salen mis contenidos? De lo que me cuenta la gente, de lo que me cruzo. Son cosas que pasan, que me pasan a mí”, explica. “Yo siempre digo que un día me voy a morir en una tragedia -dice entre risas- porque estoy en los lugares donde pasan las cosas”. Recuerda el día en que, caminando por la costanera, encontró un fémur o un baúl con cenizas que devolvió el mar.

Simple y al hueso

No hay planificación. “Salgo a la calle con una idea, pero después la historia aparece sola”, cuenta mientras se acomoda la gorra. Esa espontaneidad es parte de su encanto. Puede mostrar un accidente de tránsito, un local que cerró, un talento callejero o una persona en situación de calle surfeando el frío de la ciudad.

“Sé que lo que yo diga o haga puede impactar en el otro, soy consciente de eso. Por eso, muchas veces me cuido con el contenido. Trato de hacer algo sano, de no dar malos mensajes.” Su público no es un número, son personas que comentan, reaccionan y le escriben. “Hay gente que está mal, deprimida. A veces, les sacás una sonrisa y eso ya es mucho.”

Recuerda que cuando comenzó subiendo contenido y lograba diez likes, era una alegría. “Que alguien te diga ‘Sos un capo’, ‘te quiero’, eso ayuda. Me ayudó cuando más lo necesitaba.”

Wanda, los labios pintados y 100 mil notificaciones

Una noche, a las 2 de la mañana, su celular no paraba de sonar. Su esposa fue quien miró primero. “¡Wanda, Wanda posteó tu video!”, gritó desde la cama. Unos días antes, Román había grabado un clip probando los productos de Wanda Nara que le había regalado a su esposa para el Día de los Enamorados. Se pintó los labios, los mostró en cámara y lo subió.

“Cuando abrí Instagram, tenía casi 100.000 notificaciones. No lo podía creer. Wanda es una celebridad internacional, tiene 17 millones de seguidores y, cuando Wanda vio el video, tenía 800.000 reproducciones en Instagram”, contó Román.

Una ciudad contada caminando

Román no vive de TikTok. Trabaja en un hotel céntrico como lavaplatos, pero las redes le abrieron otras puertas. Hoy es la cara de algunos negocios locales: pañaleras, cervecerías, comercios... Lo más lindo es que le dicen: ‘Con vos nos va bien’.

Pero él insiste: “Lo que ves en la calle, lo que ves en el contenido, es el mismo que estás viendo ahora. Soy una persona simple, común, que sale a trabajar todos los días. Salgo un día de viento de 100 kilómetros por hora y me gusta caminar con mi señora, aunque se vuele todo. Yo le encuentro el lado lindo.”

No hay detrás de escena ni producción. Solo un tipo con un celular que le pregunta a la gente cosas cotidianas y de ese gesto nace una historia. “Muchas veces salís con un propósito y terminás hablando de otra cosa. Me ha pasado con chicos que están mal. Me escriben: ‘estoy deprimido’. Me cuentan cosas. Uno no sabe lo que genera del otro lado.”

En tiempos de algoritmos, formatos virales y filtros, Román Villa elige lo simple: salir a caminar, hablar con la gente y registrar lo que pasa. No busca ser influencer ni ganar millones. Busca, simplemente, contar. En cada historia que comparte, hay algo más que un dato o una anécdota: hay humanidad, hay escucha, hay presente. Y quizás por eso —sin saberlo del todo— se volvió tan necesario.