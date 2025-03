Un día en el corazón de “Batucada Comodorense", la primera murga que transformó a un barrio y une generaciones

El 26 de febrero de 1996 nació en Comodoro Rivadavia la primera murga de la ciudad, "Batucada Comodorense". Surgida en el corazón del barrio Ceferino Namuncurá con el objetivo de recuperar el espíritu del carnaval, la murga pronto se convirtió en un fenómeno social que transformó el barrio en un espacio de contención y expresión para cientos de jóvenes.

Hoy, bajo la dirección de Lucio Coñocar y otros tres líderes, "Batucada Comodorense" reúne a casi 300 personas de distintos barrios. Más allá de la danza y la música, la murga ha logrado forjar una comunidad basada en valores de solidaridad, compromiso y responsabilidad. No es solo un grupo artístico: es un refugio para quienes buscan expresarse y pertenecer a algo más grande.

Mucho más que música: un espacio de contención y comunidad

Desde su creación, "Batucada Comodorense" ha demostrado ser más que una simple murga. "Siempre lo dijimos y actuamos en consecuencia: somos un movimiento de contención, y creemos que la base de esa contención es la responsabilidad", explica Lucio Coñocar. Para garantizar un ambiente sano y seguro, la murga establece horarios estrictos y prohíbe el consumo de alcohol y cigarrillos dentro del grupo.

El impacto de esta agrupación ha trascendido la música. En un esfuerzo por seguir brindando espacios de esparcimiento y recreación, la murga fue la primera en inaugurar su propia plaza recreativa en la ciudad. Ubicada en Rivadavia, entre Martín Fierro y 10 de Noviembre, este espacio representa un logro significativo en la consolidación del movimiento murguero como parte de la identidad cultural de Comodoro Rivadavia.

Preparativos y emoción: el carnaval, el momento más esperado del año

El carnaval es el punto culminante del trabajo y esfuerzo de todo el año. La emoción, los ensayos y los nervios forman parte del proceso. "El día del carnaval, siempre estamos muy nerviosos; tratamos de tranquilizarnos entre todos", cuenta Coñocar. Antes de salir a escena, un silbato señala el momento de reunirse y escuchar al coordinador: "Hoy llegó el día y hoy tienen que disfrutar. Disfrutar, para hacer disfrutar a la gente y disfrutar ustedes, que es lo más lindo que puede llegar a pasar".

Pero el carnaval es mucho más que una presentación para la murga. Es el reflejo de un esfuerzo colectivo y el resultado de la pasión que une a cada integrante. En las calles de la ciudad, "Batucada Comodorense" despliega todo su colorido, con galeras, flecos y moños que simbolizan el espíritu festivo y la tradición murguera

"Hijos de la murga": una tradición que trasciende generaciones

Uno de los aspectos más conmovedores de "Batucada Comodorense" es la creación de vínculos que perduran a lo largo de los años. "Tenemos muchos hijos de la murga, chicos que vivían en el Pietrobelli, la mamá en el San Martín, se enamoran, tienen a una criatura, forman una familia y la bebé viene a bailar y hoy tiene 15 o 16 años dentro de la murga", relata Coñocar.

La pregunta que surge naturalmente es: "¿Dónde estarían estos chicos si hoy no estuvieran en la murga?". Para el director, la respuesta es clara: "Estarían mucho con el celular; muchos no sabemos, pueden estar en la calle, haciendo maldades, no pensando en ser solidarios, no pensando en hacer un moño o dar unos flecos para que un compañero se arme la galera, o no enseñando los pasos". La murga, entonces, es más que una actividad: es un espacio de aprendizaje, contención y comunidad.

El ritual del Rey Momo: la despedida del carnaval y la renovación de energías

Uno de los momentos más significativos del carnaval es la elección del Rey Momo, un personaje emblemático que representa la esencia de la murga con su picardía y carisma. Elegido por votación, el Rey Momo se convierte en el protagonista de la celebración, donde la tradición marca que su figura sea quemada en un acto simbólico. "Se prende fuego, se baila alrededor del Momo. Cada uno tira un moñito, unos guantes. Hay muchos que el año pasado largaron galera, esperando que el otro carnaval sea más lindo todavía", explica Coñocar.

Este ritual es la despedida del verano y simboliza la renovación de energías para el próximo año, un mensaje que refuerza el espíritu de la murga: seguir adelante con pasión, esfuerzo y alegría.

Un legado que sigue creciendo

A lo largo de sus 29 años de historia, "Batucada Comodorense" ha demostrado que la murga es mucho más que una expresión artística. Es una familia, un espacio de pertenencia y una tradición que trasciende generaciones. Con un fuerte compromiso con la comunidad y un mensaje de solidaridad, la primera murga de Comodoro Rivadavia sigue marcando el ritmo del carnaval y el corazón de la ciudad.