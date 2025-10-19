Licenciada en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), egresada de la especialización en Marketing Digital (Universidad Blas Pascal). Desde el 2014 se desempeña como periodista en ADNSUR, a cargo de las secciones “Entrevistas de la tarde”, “Expedientes Comodoro”, “Un día con..” y el podcast “Comodorenses por el mundo”

Dicen que la risa es la mejor medicina y en Comodoro Rivadavia hay un grupo que se lo toma muy en serio. O mejor dicho, con mucha alegría. Son los payamédicos, voluntarios formados en una disciplina que combina arte, ciencia y empatía. Llegan con sus narices naranjas, pelucas coloridas y un bolso cargado de sorpresas para convertir los pasillos fríos en escenarios donde todo puede pasar.

“Nosotros no decimos ‘¿cómo estás?’ —porque sabemos que no están bien—. Decimos simplemente hola, pero le ponemos ganas al hola”, cuenta Lidia Oviedo, payamédica y formadora de la especialización que se dicta en nuestra ciudad. Cuando la magia se produce se transforma en la doctora “Lalita” y no hay modo de que responda alguna pregunta desde la seriedad o la lógica.

En el universo paya hay palabras que están prohibidas; son aquellas que, aun sin quererlo, pueden remitir a las personas a un lugar o recuerdo no deseado. Por eso no se dice “¡me muero!”, tampoco “no” o “wiski” al momento de tomar una fotografía.

“En un hospital no es buen día, porque quizá alguien perdió a un ser querido o está pasando por un mal momento. Por eso cambiamos las palabras, y con eso también cambia la energía”, explican.

El momento en que ocurre la magia

La transformación comienza en una pequeña sala del hospital. Por protocolo nadie puede grabar ese instante, pero todos los que estuvieron alguna vez ahí lo describen igual: la energía cambia, hay risas, maquillaje, disfraces, espejos y abrazos. “Cuando nos ponemos la nariz y entramos al hospital ya no somos los mismos; la gente del hospital o del lugar donde estemos recorriendo nos espera con mucha alegría y nos pide que pasemos a saludar por los distintos sectores”, explican Karina Pallares y Susana Derpich.

Desde ese momento dejan de ser amas de casa, docentes o emprendedoras para transformarse en doctoras de la risa. Recorren salas, saludan a los pacientes, inventan historias, improvisan canciones. “No arreglamos el mundo, no arreglamos situaciones —admiten—, pero esa fracción de segundo que vivimos con una persona, esa sonrisa que logramos, ya es suficiente y sentimos que la misión está cumplida.”

Viajeros sin fronteras

En su mundo no hay tiempo ni espacio: “hoy estamos en Río Mayo, mañana en Chile y dentro de un ratito en Uzcudum”, bromean. “En la fantasía, todo se puede. Vamos a donde los producientes —así llaman a los pacientes— nos necesitan.”

“En medicina todos son pacientes —explican—, pero nosotros decimos que son producientes, porque nos producen algo: un gesto, una mirada, una sonrisa, un guiño. Incluso cuando están dormidos. A veces les hablamos al oído y después los familiares nos dicen que reaccionaron. Algo pasa, siempre.”

Las historias se entrelazan y viajan con ellos de sala en sala. “Contamos, por ejemplo, que estuvimos en Cholila y resulta que esa persona es de Cholila, o tiene algún familiar allí y ahí comienza la charla. Después vamos a la habitación de al lado y decimos que venimos de Trelew. Y alguien nos responde: ‘Mi tío es de ahí, se llama Ruperto y tiene un campo’ y listo, ¡misión cumplida!” Así funcionan los payamédicos: con humor, improvisación y una sensibilidad que atraviesa las paredes del hospital.

El poder de sanar

En Comodoro hay unos 27 payamédicos. Recorren el Hospital Regional, el Alvear, Fundación Crecer y CABIN. Su presencia no cura enfermedades, pero sí alivia el alma de quienes las enfrentan. “Nosotros no curamos —dicen—, pero sanamos. No damos remedios, pero damos tiempo, alegría, compañía. A veces eso es todo lo que alguien necesita.”

El trabajo no termina cuando se sacan la nariz. Luego hacen un balance: qué funcionó, qué se puede mejorar, qué palabra se escapó. “Sacar el ‘no’ cuesta mucho. También el ‘me muero’ o ‘es una locura’. Hay que entrenar el lenguaje”, cuenta Lidia Oviedo.

“Los colores te cambian el humor; yo antes vestía todo de negro”, cuenta Susana. “Desde que soy payamédica mi vida se llenó de color y eso también lo transmitís. Cuando entrás a una habitación, el color ya hace la diferencia”. El trabajo de los payamédicos no termina nunca: “decimos que con amor se puede un mundo mejor.”

En cada pasillo, en cada risa o mirada cómplice, estos doctores de la alegría dejan una huella de humanidad. En un lugar donde todo parece frágil, ellos prueban que la ternura también puede ser medicina.