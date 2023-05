Suicidios en Chubut: el alerta por los casos en aumento y la importancia de las líneas de asistencia

Hay episodios consumados de suicidios en Comodoro Rivadavia, como también a nivel provincial y nacional. Según indican desde la Mesa Intersectorial para la prevención del suicidio, “hay un índice que nos pone en alerta”, por tal motivo, la intención desde su lugar es “poder llevar tranquilidad a la comunidad” y llamar a la prevención para que todas las personas puedan acceder a una búsqueda de asistencia temprana.

En una entrevista exclusiva para ADNSUR, la Lic. Eugenia Maidana, remarcó que “no es necesario llegar a un intento de suicidio para acceder al sistema de salud”.

De esta manera, explicó que se trata de una problemática multicausal, en la que intervienen muchos factores de riesgo, “desde lo socioeconómico, cultural, habitacional”.

“Para nosotros es muy importante estar en la agenda informativa. Es fundamental que la prensa se sume y sea corresponsable. Hay muchos mitos y prejuicios alrededor de la temática, como que la persona que se suicida no lo dice, sin embargo dan muestra. Lo que trabajamos es la idea de estar más alerta, mas empáticos y distinguir cuando una persona está atravesando una situacion compleja o de vulnerabilidad”, explicó Maidana.

SEÑALES DE ALARMA

🔸Aislamiento, soledad, no querer hacer las actividades cotidianas, no querer socializar en los lugares donde antes lo hacía. Cambio de hábitos en el sueño, cambios en la alimentación, pérdida de interés en los hábitos de higiene, llantos repentinos o irritabilidad, desesperanza.

🔸Una persona que dice "me quiero acostar a dormir y no me quiero despertar mñas" es un ejemplo de señal. “Hay otras maneras que son pasivas y debemos estar atentos”, señaló la profesional de la salud mental.

"Lo que estamos viendo en este año, realizando un diagnóstico situacional en terreno es que la población de riesgo son jóvenes de entre 15 y 29 años con mayor índice y en adultos mayores. Tenemos que llegar a las niñeces con la prevención".

Según datos brindados por la Mesa Intersectoria,l en una entrevista realizada por ADNSUR, entre enero y mayo de 2022 en Comodoro Rivadavia se registraron 13 casos de suicidios. "Este año no podemos brindar datos todavía", sostuvo.

CÓMO ACOMPAÑAR

✅La escucha activa es una de las maneras en que se puede ayudar. No pedir explicaciones y respetar el padecimiento de cada uno es fundamental. Es una forma de validar sentimientos.

LÍNEAS DE ASISTENCIA

🔴 0800-9990091 Hospital Bonaparte, es una línea telefónica nacional y gratuita para la orientación y apoyo en la urgencia de salud mental, disponible todo el año las 24 horas.

🔴El 107, emergencia del Hospital Regional - 102 (Chubut), una línea de orientación, asesoramiento, contención y prevención para chicos, chicas y jóvenes y el teléfono 4445329.

Por otra parte, desde la Comisión de Prensa y Comunicación de la Mesa Intersectorial dejaron a disposición los siguientes contactos: capacitacion.mi.ps@gmail.com y en redes sociales el perfil de Facebook: Mesa Intersectorial CR PS.

“Si hablamos, si escuchamos, podemos prevenir. Existen señales de alerta, el suicidio no es un acto repentino. Con el compromiso de todas las personas se puede prevenir”, destacaron.

TENÉ EN CUENTA QUE