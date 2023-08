Subas por el dólar, por la inflación “normal” y “por las dudas”

El movimiento de precios en lo que va de la semana fue atribuido, en determinados sectores como materiales de construcción, ferretería y tecnológicos, a la incidencia del dólar tras la devaluación del tipo de cambio oficial, según lo escuchado y argumentado entre lunes y miércoles. Sin embargo, hay casos llamativos, donde no se ve el componente “importado”, pero registraron movimientos de precios.

Un caso de estudio es el de la papa, un producto que si bien ha tenido fuertes subas hasta principios de este año, por causas vinculadas a la sequía y la menor producción, se había estabilizado en un valor que ronda en torno a los 500 pesos en una de las principales cadenas de supermercado.

Sin embargo, el precio tuvo una suba del 9%, al observar el valor que presentaba en la primera semana de agosto, en $549, para ubicarse ahora en $599 por kilo. En otra cadena, incluso, se llegó a pagar a $799 el kilo, si bien la salvedad que hizo quien aceptó ese precio fue que “ésta es una papa cepillada”. Evidentemente, de haber requerido de un buen cepillo, con micro chip oculto para alimentar datos de la inteligencia artificial.

Con la nueva tasa de interés: ¿Cuánto gano si invierto $100.000 en plazo fijo?

Bromas al margen (un poco de azúcar, al fin y al cabo, para tratar de atravesar novedades tan amargas), desde una de las cámaras frutihortícolas se informaba, en Buenos Aires, que el precio que reciben los productores es de $80 por kilo.

El kilo de acelga, por otro lado, también pegó un salto, en este caso del 20%, casi empardando al dólar, que tuvo una apreciación del 22% en el oficial, mientras que el ‘blue’ acumula casi un 30% en lo que va de la semana. Así, el atado, al que no se le ve ningún componente tecnológico importado, pasó de $499 a $599.

"No es momento para atarse a un plazo fijo": las sugerencias de un experto para buscar paraguas por si llueve

SI QUERÉS LLORAR, LLORÁ…

Contrariamente a lo que podía esperarse, la banana, que es importada de Ecuador, se mantuvo sin cambios, desde principios de agosto hasta los precios publicados esta tarde, en $699 por kilo. Esto reflejaría que, en definitiva, en productos que tienen incidencia del dólar aún no se ha trasladado el nuevo tipo de cambio oficial, que se viene a sumar a la inflación “normal” a la que estábamos acostumbrados, que en la Patagonia alcanzó casi un 8% para el mes de junio.

También la manzana roja tuvo una variación, del 10%, al elevarse desde $899 hasta los $999 por kilo, mientras que el morrón verde, que suele ser más barato que el rojo, trepó 17% en los últimos 10 días, al elevarse desde $1.190 a $1.390 por kilo.

El Gobierno devaluó y aumentó el dólar oficial a $365,50

No todas son pálidas. La mandarina, por caso, tuvo una leve baja, del 6%, al bajar su precio desde $799 a $749, según la comparación inter tickets de los últimos 10 días. El limón, producto de exportación, dio un saltito del 13%.

En productos de almacén, la harina 4 ceros tuvo un incremento del 16%, cotizando en torno a los $330 por kilo, con un correlato reflejado en los fideos tirabuzón, aunque el traspaso al precio por paquete fue algo menor, del 7%.

La carne picada, por otra parte, tuvo una suba del 14%, elevándose de $3239,80 a $3.689,80, en la comparación entre la primera quincena de agosto y los precios reflejados en lo que va de esta semana.

La cebolla, otro producto insospechado de ser sensible al dólar, registró un reacomodo del 4%, ubicándose en torno a los $332 por kilo. Y no. No vamos a concluir este breve informe con la remanida frase de lo cara que está, pero, si querés picar una y ponerte a llorar, como dijo la filósofa Moria Casán, llorá.